Moderne Wärmepumpen sind bereits mit ihrem besonders leisen Betrieb auf die Anforderungen in Wohngebieten ausgelegt und benötigen daher keinen zusätzlichen Schallschutz. Bei enger Bebauung wie in Reihenhaussiedlungen, wo der Aufstellungsort der Wärmepumpe nicht flexibel gewählt werden kann, können Anwohner1 die Betriebsgeräusche mit einer Schallschutzhaube zusätzlich minimieren. Für die Daikin Altherma 3 R Außengeräte (4–8 kW) bringt Daikin eine neue Schallschutzhaube auf den Markt, die den Schall um zusätzliche 4,5 dB(A) reduziert.

Die DAGMUTE Schallschutzhaube von Daikin ist so konzipiert, dass sie das Außengerät komplett verdeckt. Dadurch wird zusätzlich auch der wahrgenommene Schall reduziert. Denn die empfundene Lärmbelastung wird oft dadurch gesteigert, wenn man die Emissionsquelle direkt im Blick hat. Das modern gestaltete Schallschutzgehäuse (Abmessungen: H 1.110 x B 1.140 x T 955 mm) ist in einem pulverbeschichteten Anthrazitgrau erhältlich (RAL 7016) und mit einer schwarzen Standkonsole ausgestattet. Für die individuelle Gestaltung kann die Frontplatte mit verschiedenen Designs gewählt werden: entweder als Ausführung mit Holzpaneelen aus Kiefernholz oder als pulverbeschichtete Metallplatte in Signalschwarz (RAL 9004).

Optimal geschützt bei hoher Heizleistung

Die Installation des DAGMUTE Schalldämmgehäuses hat nur einen geringen Einfluss auf die Heizleistung des Außengeräts. Die Schallschutzhaube ist so optimiert, dass Luftstrom und Leistung so nah wie möglich an den Standardbedingungen liegen. Ein weiterer Vorteil der Schallschutzhaube: Sie schützt die Daikin Altherma 3 R Wärmepumpe von Umwelteinflüssen. Die Schallschutzhaube ist vom Monteur einfach zu installieren und die Wärmepumpe ist bei Wartung innerhalb kürzester Zeit zugänglich.