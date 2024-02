Sein umfangreiches Produktportfolio zur Klimatisierung von mittelgroßen und großen Gewerbe- und Industriehallen mit Low-GWP-Systemen erweitert Mitsubishi Electric jetzt um die Rooftop-Geräte der Serie WSM3-G07. Die neue Geräteserie ergänzt das vielfältige Sortiment von Mitsubishi Electric an Produkten zur Gebäudeklimatisierung und -lüftung um eine schnell installierbare Plug & Play Lösung. Die Rooftop-Klimageräte stellen dank ihrer integrierten Wärmepumpentechnik eine strombasierte, effiziente Möglichkeit dar, um Gebäude im Sommer zu kühlen und im Winter zu beheizen. Sie eignen sich sowohl für den Neubau als auch zur Sanierung von Bestandsgebäuden.

Die neue Geräteserie bietet optimale Lösungen zur Klimatisierung von Gebäuden mit großvolumigen Innenräumen wie beispielsweise Logistikzentren, Lagerhallen, Produktionsgebäude, Supermärkte, Baumärkte, Kinos oder Sporthallen. Mit den Geräten der WSM3-G07-Serie können Anlagen im Gebäudebestand, in dem häufig noch mit fossilen Brennstoffen geheizt wird, schnell und einfach durch eine nachhaltige Alternative ersetzt werden, ohne stark ins Gebäudeinnere eingreifen zu müssen. Zusammen mit den elektronischen Expansionsventilen ermöglichen diese Lösungen, den Gebäudebedarf exakt zu erfüllen und höchste Wirkungsgrade mit entsprechenden Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Die Geräte sind so konzipiert, dass alle Komponenten in einem einzigen, kompakten Außengerät integriert sind. Das beinhaltet den gesamten Kältekreislauf, alles Notwendige für die Belüftung, Filter und den Schaltschrank. Nach der Aufstellung auf dem Dach oder neben dem Gebäude wird nur Strom und ein Anschluss an ein Luftkanalsystem benötigt und schon ist das Rooftop-Gerät einsatzbereit. Das spart Zeit und Kosten bei der Installation sowie bei der Wartung. Die Serie ist in acht unterschiedlichen Leistungsgrößen von 80 bis 180 kW und einem Luftvolumenstrom zwischen 16.000 und 33.000 m3/h erhältlich und flexibel konfigurierbar. Es stehen insgesamt sieben unterschiedliche Konfigurationen zur Verfügung.

Die Basis-Variante ist die AR-Konfiguration, bei der das Rooftop-Klimagerät ausschließlich im Umluftbetrieb arbeitet und die Raumtemperatur reguliert. Soll neben der Kühlung/Heizung die Luft im Raum erneuert werden, kann eine Frischluftzufuhr hinzugefügt werden. Das ermöglicht Klimatisierung und Lufterneuerung nur mit den Rooftops, ohne zusätzliche Lüftungsanlage. Die einfachste Variante mit Frischluftzufuhr ist die MF-Konfiguration, ohne Wärmerückgewinnung (WRG) und ohne Auslass der Abluft. Diese kann um einen Abluftauslass (AX-F) oder um einen Abluftauslass plus WRG erweitert werden. Zur Auswahl stehen eine freie thermodynamische WRG (HR-F), WRG mit Kältemittel-Booster (HR-B), mit Kreuzstromwärmetauscher (HR-P) oder mit Rotationswärmetauscher (HR-E).

Abgerundet wird die neue Geräteserie durch ein umfangreiches Angebot an Zubehör. Dieses umfasst Schnittstellen zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik über Modbus oder BACnet. Optional bietet KIPlink – Keyboard In Your Pocket – eine innovative Alternative bzw. Ergänzung zum Display am Gerät oder zur bauseitigen Leittechnik. Die Anlage wird per lokalem WiFi- oder einer LAN-Verbindung direkt mit dem Internet verbunden und kann über die übersichtliche Benutzeroberfläche vom Smartphone, Tablet, PC oder Laptop aus bedient werden. Zu den weiteren Zubehöroptionen zählen ein Touch-Raumthermostat, Luftfilter- und Desinfektionstechnologien, verschiedene Nachheizungen, Ventilator-Upgrades oder zusätzliche Rauch- sowie CO 2 -Sensoren.

Als besonders energieeffiziente und klimaschonende Alternative zum Heizen mit fossilen Brennstoffen kommt in den Rooftop-Geräten grundsätzlich das Low-GWP Kältemittel R32 zum Einsatz, welches ein A2L-Kältemittel ist. Aus diesem Grund wurde ein Sicherheitskonzept implementiert. So verfügen die Geräte der WSM3-G07-Serie serienmäßig über einen Kältemittel-Leckage-Sensor im Luftkanal direkt hinter dem Wärmetauscher, welcher bei einer Kältemittelleckage sofort reagiert und die Anlage stoppt. Dabei wird immer ein Mindestmaß an Belüftung aufrecht gehalten, um das ausgetretene Kältemittel zu verdünnen und eine Ansammlung zu verhindern. Ergänzend können die Umluft-Geräte mit Sicherheitsklappen ausgerüstet werden, durch die jederzeit eine Verbindung zur Außenluft garantiert werden kann.

Das Unternehmen unterstützt seine Marktpartner unter anderem mit umfangreichen Planungsunterlagen sowie mit Schulungsmaßnahmen zu den Produkten. In den Präsenz- oder Online-Veranstaltungen werden beispielsweise anwendungsbezogene Hinweise zum sicheren Umgang mit A2L-Kältemitteln – wie beispielsweise R32 – besprochen. Die Trainings vermitteln anschaulich, was bei der Auslegung und Aufstellung von Kaltwassersätzen, Wärmepumpen und Rooftop-Geräten beachtet werden muss.

Darüber hinaus steht online ein Berechnungstool für A2L-Kältemittel unter www.mitsubishi-les.com/de/download/tools/a2l-kaeltemittel-rechner zur Verfügung, mit dem das Risikomanagement in drei Schritten erstellt werden kann.

Bei Fragen zu den Produkten oder konkreten Projektplanungen, sprechen Sie uns gerne persönlich an.