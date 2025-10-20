Panasonic Heating & Cooling Solutions erweitert sein Portfolio um die ECOi-W AQUA-G BLUE Luft/Wasser-Wärmepumpe. Entwickelt für größere Anwendungen in Industrie und Wohnungsbau, setzen diese Geräte auf das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit einem minimalen Treibhauspotenzial (GWP) von 3. Damit baut Panasonic das Produktportfolio ganz im Sinne seines Green Impact-Plans aus. Dieser fasst das Engagement des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit zusammen.

Die Geräteserie mit Leistungen von 50 bis 80 kW ist BAFA-förderfähig und erreicht dank des leistungsstarken Scrollverdichters beachtliche Effizienzwerte: Mit SEERs von bis zu 4,41 und SCOP von bis zu 3,92, positioniert sie in der Energieeffizienzklasse A++.

Darüber hinaus sorgt die moderne Scrollverdichter-Technologie für einen geräuscharmen Betrieb. Mit einem Schallleistungspegel von nur 79,9 dB(A) und einem Druckpegel von 51,9 dB(A) arbeiten die Geräte leise.

Mit Wasseraustrittstemperaturen von bis zu -15 °C im Kühlmodus und bis zu 70 °C im Heizbetrieb lassen sich die Geräte äußerst flexibel einsetzen. Die hohen Wasseraustrittstemperaturen können sogar bis zu einer Außenlufttemperatur von 0 °C zur Verfügung gestellt werden.

Die ECOi-W AQUA-G BLUE-Serie ist mit dem neuen Plug & Play Kaskadenregler PAW-CSC-L22-01 von Panasonic kompatibel. Damit lassen sich bis zu 6 Wärmepumpen zu einer Gesamtleistung von 480 kW kaskadieren. Die Steuerung der Geräte ist smart-grid-ready und über die ECOi-W Cloud von Panasonic sind überdies Fernzugriffe in Echtzeit möglich.

Neben hoher Effizienz und reduzierten Betriebsgeräuschen setzt Panasonic auch auf höchste Sicherheitsstandards mit einem zusätzlichen Belüftungssystem, einem Luft-/Kältemittelabscheider und einem nicht entflammbaren, abgedichteten Schaltschrank. Darüber hinaus kommen die Geräte mit vergleichsweise geringen Kältemittelmengen aus. Die Wärmepumpen mit 50 und 60 kW benötigen zum Beispiel weniger als fünf Kilo des natürlichen Kältemittels R290.

Die ECOi-W AQUA-G BLUE Luft/Wasser-Wärmepumpen ist in vier Baugrößen von 50, 60, 70 oder 80 kW lieferbar. Dazu bietet Panasonic ein breites Portfolio von passenden Innengeräten für die Gebäudeklimatisierung an. Alle Wärmepumpen der Serie sind BAFA-förderfähig.