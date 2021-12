Pressemeldung

Ab dem 03.01.2022 übernimmt Frau Sylvia Kaese die Aufgabe der Qualitätsmanagerin West im Mitglieder- und Qualitätsmanagement für die SHK e. G. in Bruchsal. In dieser Verantwortung betreut Frau Kaese die Mitglieder über die Postleitzahlengebiete von 32 bis 59 und soll diese Region für die Verbundgruppe weiter erfolgreich ausbauen. Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs hat die studierte Betriebswirtin unter anderem leitende Positionen im Vertrieb für Unternehmen wie die Rehau AG und den TÜV Nord bekleidet. In ihrem neuen Aufgabenfeld wird sie unterstützt von Carmen Bolich, die von der SHK-Zentrale aus in Bruchsal, die Region West im Bereich des Innendienstes steuert.