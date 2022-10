Die WALK-IN 10 ist in den Farben Edelchrome, der Kollektion SCHWARZ erhältlich und wurde jetzt um die Profile in der Kollektion WEISS erweitert. Zusätzlich zu den farbigen Profilen können die Sprossen im Loft-Look mit Keramikfarbe in derselben Farbe bedruckt werden und geben der Duschabtrennung den letzten Pfiff. Das klare Weiß z. B. im Zusammenspiel mit dem Loft-Look sind moderne Zutaten, das Badezimmer in die Gegenwart holen.

Frisch gemacht: Neuer Look für das Badezimmer mit der WALK-IN 10 in Edelchrom und dem Sprossendekor in Schwarz und Weiß