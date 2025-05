In einer Umfrage von Resideo[1] gaben 41% der befragten deutschen Installateure an, dass sie es schwierig finden, mit den sich verändernden Trinkwasser-Vorschriften mitzuhalten. Im Zusammenhang mit der Trinkwasserverordnung müssen sie sich unter anderem mit den hygienischen Mindestanforderungen für Materialien auseinandersetzen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen.[2] So muss in Deutschland beispielsweise ab dem 12. Januar 2028 ein von 10 auf 5 Mikrogramm pro Liter reduzierter Bleigrenzwert im Trinkwasser eingehalten werden.

Um den Bleigrenzwert der kommenden Trinkwasserverordnung gerecht zu werden, wird die neue Generation der Resideo-Wasserfilter aus bleifreien Materialien hergestellt. Das umfasst die breite Palette an bekannten Produkten, wie die Hauswasserstation HS10S, die Filter und Filterkombinationen F74CS und FK74CS sowie den rückspülbaren Feinfilter F76S. Sie haben zudem ein neues, modernes Design erhalten und werden mit einer Garantie von 5 Jahren angeboten.[3]

Die Wasser-Armaturen von Resideo sind auf Qualität und Zuverlässigkeit ausgelegt. Entwickelt und produziert in Mosbach baut das heutige Portfolio zudem auf 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Wasserverteilungslösungen auf. Einblicke in die Herstellung der Produkte und die Tradition am Standort Mosbach bietet ein kurzer Film: www.youtube.com/watch?v=uWmiCbvqtnE

Sylvain Baladon, Global Water Product Director bei Resideo: „Es war noch nie so wichtig wie heute, dass Installateure für die Zukunft gerüstet sind, wenn es um die Produkte für das Trinkwassermanagement in den Häusern und Unternehmen ihrer Kunden geht. Wir wissen, dass es für einige Installateure herausfordernd sein kann, mit den sich verändernden Vorschriften mitzuhalten. Die neue Generation an Wasserfiltern stellt hier eine großartige Lösung bereit. Neben der Herstellung mit bleifreien Materialien, bieten sie auch ein modernes Design und sind einfach zu installieren, sodass sich Installateure auf sie verlassen können.”

Weitere Informationen den Wasserlösungen von Resideo finden Interessierte unter: www.resideo.com/de/de/anwendungen/wasser/

