Neue Premium-Designlinie für Zehnder Heizkörper

Die neue Zehnder Studio Collection verkörpert Produkte mit einzigartigem, individuellem, exklusivem und funktionalem Design, in denen das Erbe der Marke RUNTAL weiterlebt, wie zum Beispiel beim Zehnder Arteplano in exklusiver, geätzter Messing Oberfläche. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Die neue Zehnder Studio Collection ergänzt ab sofort die Produktpalette des internationalen Raumklimaspezialisten im Bereich Design-Heizkörper. Diese neue Kategorie umfasst ausgewählte Zehnder Heizkörper mit einem besonders ausgeprägten Anspruch an ein exklusives Design, wie beispielsweise dem Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia oder dem Glasheizkörper Zehnder Deseo Verso. Daneben wurden sieben Produkte in die neue Premium-Designline aufgenommen, die bisher unter der Marke RUNTAL geführt wurden. Somit integriert Zehnder Top-Produkte aus der früheren RUNTAL COLLECTION harmonisch in sein Produktportfolio.

Die neue Zehnder Studio Collection umfasst Heizkörper-Modelle, die sich primär durch ein Höchstmaß an Design-Kompetenz auszeichnen. Daneben überzeugen sie mit ihrer Exklusivität am Markt, einer gewissen Liebe zum Detail sowie einer modernen, intelligenten Technologie. Mit dem Slogan „when form follows function“ bringt Zehnder das Wesen der neuen Produktpalette auf den Punkt: Die Form folgt der Funktion. So wird das Zehnder Portfolio um Produkte bereichert, bei denen innovatives Design wie auch intelligente Technologie eine gleichermaßen zentrale Rolle spielen. Die Zehnder Studio Collection steht für Produkte mit einem einzigartigen, exklusiven und funktionalen Design, in denen das Erbe der Marke RUNTAL weiterlebt.

Die Integration ehemaliger RUNTAL-Produkte in die Marke Zehnder vereinfacht den Informations- und Auswahlprozess für den Kunden erheblich. So hat dieser zukünftig einen direkten Zugang zum exklusivsten Teil des Zehnder Heizkörper-Portfolios und einen leichteren und übersichtlicheren Zugriff auf alle relevanten Informationen. Grundsätzlich bietet die Zehnder Studio Collection dem Kunden eine noch individuellere Realisierung seiner Wünsche an eine optimale Heizkörper-Lösung mit hohem Designanspruch.

Die neue Designlinie spricht insbesondere Architekten, Badplaner und Endkunden mit einer hohen Affinität zu Designprodukten an. Zehnder unterstreicht damit seine Position als führender Hersteller exklusiver Design-Heizkörper, die durch die richtige Balance aus Technik, Innovation und Gestaltung überzeugen.

Die Zehnder Studio Collection umfasst insgesamt neun verschiedene Produkte: Zehnder Alban, Zehnder Archibald, Zehnder Arteplano, Zehnder Chime, Zehnder Deseo Verso, Zehnder Folio Belt, Zehnder Folio Glass, Zehnder Folio Hybrid sowie das Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia. Eine übersichtliche Darstellung der neuen Studio Collection sowie weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.zehnder-systems.de/studio-collection.