Kaldewei hat bei den Red Dot Awards schon mehrfach abgeräumt. 2022 wurden die bodenebene Duschfläche Superplan Zero und der Waschtisch Nueva gleichzeitig ausgezeichnet. 2023 folgte die freistehende Badewanne Meisterstück Oyo Duo. Bereits seit 2016 ist Kaldewei Teil der Red Dot Ausstellung und war bisher im sogenannten „Kessel“ des Museums in der Zeche Zollverein zu finden. Künftig zeigt der Badhersteller seine prämierten Produkte im zentralen Ausstellungsbereich “Design Fundamentals” im Erdgeschoss direkt am Haupteingang. Hier können sich Besucher gleich zu Beginn einen Überblick verschaffen, wodurch sich gutes Design auszeichnet.

Als Teil der „Design Fundamentals“ rückt Kaldewei auf über 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Nachhaltigkeit des Hightech-Materials Stahl-Emaille in den Fokus. Anhand mehrerer Stelen erfahren die Besucher viel über die besonderen Eigenschaften der Kaldewei Badlösungen sowie über das edle Material, das sich durch eine 100-prozentige Kreislauffähigkeit auszeichnet. Schließlich ist Kaldewei weltweit der einzige Badhersteller, der seine Emaille in der eigenen Schmelze nach geheimer Rezeptur selbst produziert und anschließend die Stahl-Rohlinge damit veredelt.

Natürlich werden auch ein paar prämierte Highlight-Produkte gezeigt: der Waschtisch Miena nach einem Entwurf von Designerin Anke Salomon (2018 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet), der Waschtisch Nueva (2022) aus der Feder Studio Aisslinger und die freistehende Badewanne Meisterstück Oyo Duo im Egg-Shape-Design, entworfen vom Designer Stefan Diez. Durch die Formgebung scheint das Produkt zu schweben und integriert sich leicht in den Raum, ohne den Komfort zu vernachlässigen. „Eine fließende Form dieser Größe aus nachhaltiger, doppelwandiger Stahl-Emaille herzustellen, ist ein Design-Novum“, lobte 2023 die Jury des Red Dot Awards, „zumal der Entwurf neben Optik und Material außerdem den Aspekt der Wasserersparnis berücksichtigt.“

Oyo Duo begeisterte die internationalen Fachjuroren auch durch eine kompromisslose Langlebigkeit und 100-prozentige Zirkularität. Das Meisterstück besteht aus vollständig kreislauffähiger Stahl-Emaille. Mit diesem Konzept vereint Kaldewei individuellen Luxus und Design mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Genau dieser Aspekt kommt nun auch auf der neuen Ausstellungsfläche von Kaldewei im Red Dot Museum zum Ausdruck.

Über Red Dot Design Award

Der Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben weltweit. Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Award in drei Disziplinen: den Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: Design Concept. Jeder Wettbewerb wird einmal pro Jahr organisiert. Für jeden Award kommt eine Jury zusammen, die die Einreichungen individuell begutachtet und anschließend über die Vergabe der Auszeichnungen entscheidet. Evaluiert werden die eingereichten Produkte, Marken und Kommunikationsprojekte sowie Designkonzepte und Prototypen von der Red Dot Jury, die pro Wettbewerb und entsprechend ihrer individuellen Fachgebiete einmal jährlich zusammenkommt. Die preisgekrönten Entwürfe werden unter anderem in den Red Dot Design Museen, in der Online-Präsentation und im Red Dot Design Yearbook vorgestellt. In der eigenen Kommunikation und im Marketing setzen die Preisträger das Siegerlabel ein, um sich von der Konkurrenz abzuheben.