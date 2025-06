Der Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen Wilo erweitert sein Portfolio um innovative Fertigverteiler. Sie erfüllen gezielt die Anforderungen von Fachhandwerkern, Gebäudebetreibern und Planern im Anlagenbau und bieten eine clevere Plug & Pump-Lösung mit Mehrwert: Dank individuell vorgefertigter und direkt zur Baustelle gelieferter Systeme sparen sich Handwerksprofis zeitfressende Auslieferungswege für einzelne Bauteile und teils mehrtätige Montagearbeiten. Die individuell vorgefertigten Systeme gewährleisten damit sowohl eine deutliche Zeitersparnis als auch zugleich klare Kostenkalkulation. Mit den neuen Fertigverteilern reagiert Wilo auf den steigenden Bedarf an vorkonfektionierten Rohrgruppen und Verteilern in kommerziell genutzten Gebäuden und in der Industrie.

Eindeutig zeichnet sich ein Trend zu vorkonfektionierten Rohrgruppen und Verteilern im Anlagenbau ab. Die Gründe dafür liegen im zunehmenden Fachkräftemangel im Handwerk und dem steigenden Zeitdruck auf Baustellen. Hier setzt Wilo mit seinen Fertigverteilern an: Sie ermöglichen es Experten im Bau- und Gebäudetechniksektor, mehr Zeit für anderweitige Projekte und Aufgaben zu finden, während Wilo die Planung und Fertigung übernimmt. Dank der vollständigen Dokumentation lässt sich der Fertigverteiler nahtlos in das Gesamtsystem integrieren und gewährleistet so eine reibungslose Umsetzung vor Ort.

Industriell vorgefertigte Verteiler sparen im Vergleich zur Montage auf der Baustelle erheblich Zeit. Fachhandwerker profitieren von kürzeren Montagezeiten und können sich dadurch auf andere Installationsmaßnahmen konzentrieren. Zudem bietet Wilo eine garantierte Preisgestaltung für die konfigurierte Lösung bis zur Auslieferung, was Nachkalkulationen überflüssig macht und volle Kostenkontrolle im Projekt sichert.

Passgenaue Lösungen und zuverlässige Qualität

Die Fertigverteiler von Wilo werden individuell und flexibel nach Kundenwunsch konfiguriert und gefertigt. Dabei koordiniert Wilo sämtliche Abläufe mit dem Kunden – von der Auslegung und Planung über die Erstellung technischer Zeichnungen bis zur Auslieferung. Die industrielle Fertigung in einer spezialisierten Produktionsstätte unter standardisierten Bedingungen garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität, die in der Regel höher ist als bei individuell vor Ort montierten Systemen. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Verteilers.

„Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel bietet Wilo mit Fertigverteilern ein Angebot, das Zeit spart und Kosten reduziert. Damit schaffen wir einen deutlichen Mehrwert für Fachhandwerker, Gebäudebetreiber und Planer,“ erklärt Kai Karwath, Key Account Manager bei Wilo Deutschland.