Am 13. Januar geht die nächste Folge perma-talk an den Start: Moderiert von Lydia Bautze-Ortlieb von der Made in Stuttgart Marketing & Media GmbH setzen sich die Gäste dieses Mal mit dem Thema „Azu-bis finden – Fachkräfte binden“ auseinander. Bild: perma-trade Wassertechnik

Nachdem das neue Online-Format „perma-talk“ im letzten Jahr erfolgreich an den Start gegangen war, folgt nun am 13. Januar 2026 ab 17 Uhr die nächste Folge – wieder mit einem Thema, das die SHK-Branche bewegt: „Azubis finden – Fachkräfte binden“. Warum sind so viele Stellen unbesetzt? Welche strukturellen Probleme gibt es in der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung? Und vor allem: Welche Lösungen funktionieren wirklich? Mit diesen und weiteren Fragestellungen setzen sich die Gäste und Zuschauer auseinander und diskutieren gemeinsam darüber, wie SHK-Betriebe selbst aktiv werden, ihre Ausbildungsangebote strategisch weiterentwickeln und die Zukunftssicherer von morgen schon heute an sich binden können.

Als Gäste sitzen dieses Mal in der Runde: Patrick Stimpfle, Geschäftsführer Wasser & Wärme Stimpfle und SHK-Ausbilder, Dirk Staiger, Geschäftsführer Technologie für Generationen e.V., und Maximilian Fauser als SHK-Prüfer, Ausbilder & Innungsmitglied. Nicht zu vergessen: Die Zuschauer, die sich über die interaktive Chat-Funktion wieder live in die Diskussion einschalten, ihre Meinung äußern, Erfahrungen teilen und Fragen stellen können.

Die Anmeldung zu perma-talk ist über folgenden Link möglich: www.perma-trade.de/perma-talk