Das „Hotel V“ in Amsterdam: Schon bei der Konzeption wurde besonders auf Nachhaltigkeit durch Bauen im Bestand gesetzt. Copyright: Dornbracht Fotografie: Pilawafilm

Der Iserlohner Armaturenhersteller hat sein neues Geschäftsmodell Dornbracht ReCrafted erfolgreich erweitert. Neben dem Angebot für den Privatbedarf stehen nun auch zahlreiche Optionen für das Hotel- und Projektgeschäft zur Verfügung. Seit Februar 2023 nimmt das Unternehmen seine gebrauchten Produkte zurück, arbeitet sie im Werk in Iserlohn auf und führt sie anschließend wieder dem Marktkreislauf zu. Pro aufgearbeiteter Waschtischarmatur werden dabei bis zu 40 Prozent CO2 im Vergleich zu einem Neuprodukt eingespart.

Gut gepflegte und gewartete Hotel-Bäder nutzt Dornbracht als Quelle für die Beschaffung und Rückführung von gebrauchten Armaturen. Hier zu sehen: eines der Bäder im „Hotel V“ in Amsterdam. Copyright: Dornbracht Fotografie: Pilawafilm

Besonders nachhaltig und wirtschaftlich erweist sich in diesem Zusammenhang das Projektgeschäft mit großen Hotels. Die dort bei Modernisierungen ausgebauten Armaturen bieten optimale Voraussetzungen für die Aufarbeitung: Sie sind gut gewartet und gepflegt, die in kurzer Zeit beim Rückbau anfallenden Mengen ermöglichen eine effiziente Logistik und die Erneuerung des gleichen Produkts in größeren Stückzahlen vereinfacht die Prozessschritte.

Erste Projekte erfolgreich umgesetzt

Bei der Akquise von Hotelprojekten geht es dem Dornbracht-Vertrieb nicht nur um die Platzierung neuer Produkte, sondern zusätzlich um die Rückgabe gebrauchter Armaturen. Stefan Gesing, CEO der Dornbracht AG & Co. KG, erklärt: „Nach der Einführung von ReCrafted stellte sich heraus, dass unsere Idee nicht nur für den Privatbedarf, sondern insbesondere für Hotels hochattraktiv ist. Wir ersparen ihnen die Entsorgung und helfen ihnen gleichzeitig, die Ökobilanz ihrer Häuser zu verbessern.“

Erste Projekte konnten mit Partnern aus der Hotellerie bereits realisiert werden. Ein Beispiel: Das „Hotel V“ in Amsterdam stellte gebrauchte Armaturen aus 91 Zimmern zur Wiederaufbereitung zur Verfügung. Dabei wurden die Produkte behutsam ausgebaut, in mehrfach nutzbare Filzbeutel verpackt und in großen, wiederverwendbaren Transportboxen nach Iserlohn gebracht. Nach der Aufarbeitung in der Dornbracht-Manufaktur stehen sie dem Markt als ReCrafted-Armaturen wieder zur Verfügung.

Erweitertes Dornbracht ReCrafted-Angebot für Hotels und Objekte

Nach der Rücknahme zur Wiederaufbereitung und Rückführung in den Marktkreislauf bietet Dornbracht – sofern Ersatzprodukte gewünscht werden – folgende Optionen: Neben der Lieferung von Neuprodukten stehen alternativ auch Produkte aus dem bestehenden ReCrafted-Portfolio für eine Spezifikation zur Verfügung. Bei entsprechender Planung des Baufortschritts ist es sogar möglich, zurückgeführte Waschtischarmaturen nach Wiederaufbereitung im gleichen Objekt erneut zu verbauen.



„Unser Claim ‚Leading Designs for Architecture’ spiegelt unsere Philosophie wider: Wir handeln wegweisend und schaffen Produkte, die aufgrund ihrer zeitlosen Gestaltung nicht selten Generationen überdauern. Mit Dornbracht ReCrafted bringen wir dieses Versprechen auf ein ganz neues Level. Der Werterhalt unserer Armaturen und ein minimierter Ressourceneinsatz stehen dabei im Fokus“, so Stefan Gesing. „Unser Vorhaben können wir nur gemeinsam mit unseren Hotel-Partnern realisieren, die uns hoffentlich viele unserer Klassiker zur Aufbereitung zur Verfügung stellen“, erläutert er.

Interesseierte, die ihre Dornbracht-Produkte zurückgeben möchten, wenden sich bitte an den Dornbracht-Projektvertrieb oder nehmen per E-Mail an recrafted@dornbracht.com Kontakt mit dem Unternehmen auf. Die Kosten für den Rücktransport trägt Dornbracht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.