KWC Professional stellt Interessierten in verschiedenen Online-Seminaren innovative Armaturen- und Systemlösungen für den gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereich vor.

Teilnehmende erfahren hierbei Details zu den Sanitärprodukten direkt vom Hersteller und haben die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Teilnahme an den jeweils 1-stündigen Trainings, donnerstags um 08:00 Uhr und um 15 Uhr ist natürlich kostenlos.

Am nächsten Donnerstag, den 20. Februar rückt beim Seminar zum F5 Smart Urinal Sensor der moderne Sanitärraum mit intelligenten, drahtlosen Armaturenlösungen in den Fokus. Am selben Tag zeigt ein weiteres Seminar wie Armaturen, Connectivity-Module und die KWC Smart Connect App zusammen interagieren.

Sie finden das gesamte Online-Seminar-Angebot auf der Hersteller-Website: Online-Seminare KWC Professional. Gewünschten Termin und Thema wählen, Anmeldedaten eintragen und absenden. Anschließend erhalten die Teilnehmenden eine Einladung als Teams-Besprechung.