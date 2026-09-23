Wir freuen uns, Ihnen eine spannende Erweiterung unseres Sortiments vorstellen zu dürfen: Ab sofort sind die beliebten Modelle Alienta A/E, C/D, DWJ+S und DWJ in vier neuen, hochwertigen Oberflächenausführungen erhältlich.

Gebürstete Metalloberflächen liegen seit einiger Zeit im Trend – sie verleihen dem Badezimmer eine warme, elegante Optik und überzeugen zugleich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch. Mit unserer neuen Farbpalette können Sie Ihren Kundinnen und Kunden nun noch individuellere Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Ab sofort verfügbar:

Brushed Light Gold – für einen warmen, dezenten Goldton, der Wärme und Eleganz ins Bad bringt

– für einen warmen, dezenten Goldton, der Wärme und Eleganz ins Bad bringt Brushed Nickel – zeitlos und vielseitig kombinierbar, passend zu nahezu jedem Einrichtungsstil

– zeitlos und vielseitig kombinierbar, passend zu nahezu jedem Einrichtungsstil Brushed Gun Metal – für ein modernes, markantes Erscheinungsbild mit dunklem Metallic-Charakter

Ab 15. September 2026 bestellbar:

Brushed Copper – die vierte Ausführung, die mit ihrem warmen Kupferton besondere Akzente setzt und aktuelle Wohntrends aufgreift

Mit dieser Erweiterung reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach individuellen, hochwertigen Oberflächenlösungen und stärken unser Angebot im Bereich Duschkabinen zusätzlich.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Auswahl der passenden Ausführung für Ihre Projekte zu unterstützen, und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.