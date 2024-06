Die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen mit der Typbezeichnung NIBE S1156 und NIBE S1256 wurden auf der Messe ISH 2023 erstmals vorgestellt. Die Markteinführung in Deutschland ist für den Sommer 2024 vorgesehen.

Die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen NIBE S1156 und S1256 setzen bei Effizienz und Klimaschutz einen neuen Standard. Sie eignen sich für Neubauten sowie für den Heizungstausch und haben eine deutliche Leistungssteigerung erfahren.

Mit dem neu entwickelten Kältekreis konnten Wirkungsgrad und Klimafreundlichkeit nochmals verbessert werden. Regelung und Kältemittel wurden dafür grundlegend überarbeitet. Zum Einsatz kommt das Kältemittel R454B mit einem GWP von 466 und Füllmengen zwischen lediglich 1,15 bis 1,75 kg. Diese Entwicklung ist ein weiterer Schritt hin zu immer klimafreundlicheren Kältemitteln.

In dem Kompaktgerät NIBE S1256 ist ein 180-Liter-Brauchwasserspeicher integriert, bei der NIBE S1156 wird der Brauchwasserspeicher je nach gewünschter Warmwasserkapazität separat dazu gewählt. Beide Baureihen decken mit je drei Leistungsgrößen Anwendungen von 1,5 bis zu 18 kW Heizleistung leistungsvariabel ab.

In der Anwendung mit einer Flächenheizung erreicht die neue Baureihe einen führenden SCOP-Wert oberhalb von 5,94*. Herausragend ist die weitere Verbesserung des Wirkungsgrades bei hohen Vorlauftemperaturen. In der Modernisierung mit Heizkörpern werden Vorlauftemperaturen von bis zu 55 °C benötigt. Alle Wärmepumpen der neuen Baureihe erreichen mit 65 °C Ladetemperatur diese Temperaturen problemlos im reinen Verdichterbetrieb. Dabei erzielen sie noch Wirkungsgrade oberhalb von vier, wobei dieser gegenüber der Vorgängerbaureihe bei dem Temperaturniveau von 55 °C um mindestens 5 % verbessert wurde. Der gute Wirkungsgrad bei hohen Vorlauftemperaturen unterstützt selbstverständlich auch eine besonders effiziente Warmwasserbereitung. In Kombination mit der innovativen Laderegelung ergeben sich hohe Schüttleistungen für einen maximalen Brauchwasserkomfort.

Die vorausschauende Regelung stellt, wie bei allen Wärmepumpen der NIBE S-Serie sicher, dass nie mehr Energie eingesetzt wird als unbedingt notwendig. Die intelligente Steuerung nach Wetterprognose, das Erlernen von Nutzungsgewohnheiten und einfachste Bedarfsanpassungen liefern den gewünschten Wohnkomfort.

Selbstverständlich können die Geräte auch für den aktiven oder passiven Kühlbetrieb eingesetzt werden. Die Steuerung erlaubt ein dynamisches Management von Wärmequellen und Wärmeverteilung. Weiterhin lassen sich NIBE Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung kombinieren und über die integrierte Steuerung einfach regeln. Die PV-Smart-Funktion ermöglicht das Speichern von PV-Überschüssen in Form von Wärme im Gebäude und optimiert damit die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom.

In den meisten Fällen geht es ohne Heizungspufferspeicher, denn bedingt durch die Möglichkeiten des drehzahlvariablen Betriebs, kann die Anforderung an die Mindestumlauf-Wassermenge nachhaltig reduziert werden. Die Mindestumlauf-Wassermenge beträgt bei den leistungsvariablen Wärmepumpen S1256-8, -13, -18 insgesamt lediglich 15 Liter, 30 Liter bzw. 40 Liter. Sofern dieses Volumen durch die Heizungsanlage (bei geschlossenen Heizkörpern) nicht zur Verfügung gestellt werden kann, ist ein gesonderter Pufferspeicher erforderlich. Alternativ kann mit einem Raumtemperaturfühler und geöffneter Einzelraumregelung im Referenzraum gearbeitet werden.

NIBE bietet leistungsgeregelte Sole/Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 1,5 bis 43 kW an. Für höhere Leistungen lassen sich die Anlagen ohne weiteres Zubehör als Kaskade kombinieren und regeln. Dies ist besonders interessant für den Heizungstausch in größeren, bereits bestehenden Gebäuden. Die Sole/Wasser-Wärmepumpen lassen sich bereits mit der Standardsteuerung sowohl als Kaskade als auch in Reihe mit NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpen einsetzen.

*SCOP 5,94 bei 35 °C, mittleres Klima, Leistungsgröße -18.

