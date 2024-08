Die Bewertung eines Produkts, das nur installiert bzw. montiert seinen Zweck erfüllen kann, basiert nicht allein auf seinen spezifischen Eigenschaften – Leistungsdaten, Design etc. –, sondern resultiert aus einem Gesamtpaket, zu dem neben den "hard skills" auch die "soft skills" des Produkts gehören: Etwa die Produkt-Beratung im Vorfeld, die Produkt-"Helfer" in der Bauphase und der Produkt-Service im Laufe der Produkt-Lebensdauer.

Und da wiederum Zweckbestimmung und Leistungsfähigkeit eines Produkts erst durch fachgerechte Installation zur Geltung kommen, erfüllen die erwähnten Produkt-Helfer – insbesondere in Zeiten von Fachkräftemangel sowie bei Zeit- und Kostendruck – eine ganz entscheidende Rolle bei der Produkt- Auswahl und -Beurteilung. Ein ausgezeichnetes Beispiel eines solchen Produkt-Helfers sind die neuen Montageschienen des Entwässerungsspezialisten ACO Haustechnik.

Die Gebäudeentwässerung ist eine gleichermaßen notwendige wie komplexe Angelegenheit. Sie stellt sehr hohe Anforderungen an die Entwässerungssysteme und deren Installation. Für die Ableitung großer Wassermengen – sei es in Großküchen, Parkhäusern oder Bädern – kommen meistens Entwässerungsrinnen zum Einsatz. Zur Vereinfachung und Beschleunigen der Rinnen-Installation hat ACO Haustechnik die neue ACO Montageschiene entwickelt. Sie wurde speziell dafür konzipiert, die Montage von ACO Schlitzrinnen, Kastenrinnen und Parkdeckrinnen aus Edelstahl zu optimieren.

Das neue Schienensystem eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen mit Rinnenbreiten von 150 bis 400 mm. Die Bauweise des neuen Schienensystems gewährleistet eine stabile und zuverlässige Fixierung der Rinnen am Sichtsteg; bei Verwendung in schwimmendem Estrich werden Spannungen und Risse im Estrich reduziert; es entfällt die Notwendigkeit, Hohlräume am Ende der Montage zu verfüllen, was Zeit und Aufwand spart. Durch den Einsatz der Montageschiene werden die Rinnen schwimmend im Estrich vergossen, d.h. ohne Verwendung von Rinnenfüßen und daher ohne Kontakt zum Rohboden – im Ergebnis eine Schallentkopplung, die die Geräuschentwicklung mindert. Die neue Schiene ist optimiert für eine beschleunigte Montage in Rinnenaussparungen und vielseitig einsetzbar, einschließlich der Eignung für die wandseitige Montage. Sie ist für den langfristigen Einsatz konzipiert und beliebig oft wiederverwendbar.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf www.aco-haustechnik.de/produkte/bodenentwaesserung/rinnen/