Mitsubishi Electric hat sein Angebot an Klimaschränken zur Kühlung von sensiblen Anwendungen wie Enterprise-Rechenzentren, Server-, Technik- sowie USV- und Batterieräumen mit der x-MEXT Serie weiter ausgebaut. Die Anlagen wurden mit der Maßgabe entwickelt, eine hoch effiziente, zuverlässige und extrem flexible Kühllösung für möglichst jede Anwendung rund um die Themen IT und Technik zu bilden.

Für diese Aufgabenstellungen werden dem Nutzer u. a. alle wesentlichen Komponenten aus eigener Fertigung als Paketlösung geliefert. Nur so lassen sich mögliche Abstimmungsprobleme vermeiden und die höchste Produktqualität garantieren. Erstmals werden von Mitsubishi Electric konstruierte Radial-Ventilatoren in EC-Plug-Ausführung verwendet. Darüber hinaus stand eine maximale Variantenvielfalt im Mittelpunkt. Diese erlaubt es, nahezu jede projektspezifische Anforderung mit den Direktverdampfungs-Klimaschränken bestmöglich erfüllen zu können.

„Nach unseren Erfahrungen sind aktuell eine Vielzahl an Klimaschränken für Enterprise-Rechenzentren und Serverräumen entweder am Ende ihrer Lebenszeit oder müssen aufgrund höherer interner Wärmelasten durch eine größere bzw. leistungsfähigere IT ersetzt werden“, so Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Die neuen Klimaschränke sollen bei höherer Kühlleistung genau die Fläche und ggf. die Anschlüsse des alten Systems nutzen, um aufwendige Bauarbeiten in den sensiblen Räumen zu vermeiden und selbstverständlich effizienter sein. Genau auf diese Aufgabenstellungen hin ist die neue x-MEXT Serie ausgelegt.“

Beispielsweise sind die Anlagen zum Anschluss an einen luftgekühlten Verflüssiger (DX-Variante) und in der wassergekühlten Ausführung zum Anschluss an einen Trockenkühler (DW-Variante) sowie an ein bereits bestehendes Kühlwassernetz geeignet. Beide Ausführungen sind als DualFluid-Version (DX DF- oder DW DF-Variante) erhältlich. So kann ein zusätzlicher Kaltwasserkreislauf eingebunden werden. Parallel sind die Anlagen ebenfalls mit der direkten freien Kühlung bestellbar. Ebenso steht eine Version mit indirekter freier Kühlung (DW FC) zur Verfügung. Hierfür wird der angeschlossene Rückkühler entweder zur Kühlwasserkühlung oder als Freikühler eingesetzt. Dabei ist auch der gleitende Mischbetrieb möglich.

Die Luftrichtung ist individuell wählbar, um eine optimale Anpassung an die Erfordernisse des jeweiligen Rechenzentrums zu erlauben. Nutzer können zwischen einer Upflow-Variante mit Lufteintritt von unten oder vorne sowie einer Downflow-Variante mit Luftaustritt in einen Doppelboden oder nach vorne wählen.

Die vollständig invertergeregelte Technik gewährleistet hohe Energieeinsparungen bei Teillast und eine besonders präzise sowie zuverlässige Leistungsregelung unter allen Bedingungen. Dabei werden auch höhere Lastanforderungen von Enterprise- Rechenzentren sicher kompensiert. Die Software des Reglers entspricht den neuesten Anforderungen aus dem IT-Bereich. Durch ein umfangreiches Zubehör erfolgt die gewünschte Individualisierung beispielsweise für verschiedene Luftplenen, Schnittstellenkarten für die GLT-Anbindung und optionale Ausstattungen für den ganzjährig sicheren Gerätebetrieb wie die doppelte Spannungsversorgung oder die FastRestart Funktion.

Die kompakten Klimaschränke werden in drei Baugrößen und bis zu 14 Leistungsgrößen von 30 bis 140 kW hergestellt. Alle Ausführungen ermöglichen die vollständige Wartung von der Frontseite des Gerätes. Dies umfasst den Filterwechsel und einen eventuellen Austausch von Komponenten.

Die Verflüssiger und Trockenkühler zur Außenaufstellung sind in einer Standard- und einer schallreduzierten Bauweise sowie in Microchannel- oder Cu/Al-Ausführung erhältlich. Mit neuen externen Verflüssigern und Trockenkühlern kann zusätzlich z. B. auch der am besten geeignete Ventilator in AC- oder EC-Ausführung ausgewählt werden. Die Wahl der Luftrichtung ist in nahezu allen Varianten horizontal oder vertikal wählbar. Alle Wärmetauscher verfügen über einen eigenen Schaltkasten, der z. B. auch mit einem 0-10 V Eingangssignal als Drehzahlvorgabe für die Ventilatoren aus dem Klimaschrank ausgestattet ist. Die Spannungsversorgung kann optional über den Klimaschrank erfolgen. Der Einsatzbereich erstreckt sich von -20 °C bis +50 °C Luftansaugtemperatur. Ein optionaler Flüssigkeitssammler ermöglicht die Installation sehr langer Leitungen ebenso wie den Betrieb bei Außentemperaturen von bis zu -40 °C. In einem Video werden die x-MEXT Klimaschränke anschaulich vorgestellt: www.youtube.com/watch?v=JU6j_6qQfQs