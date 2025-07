In Verbindung mit der Druckerhöhungsanlage Hydro MPC stellt Grundfos auf der ISH in Frankfurt seine neueste Steuerungsgeneration für Mehrpumpensysteme vor. Geniecon ist für den effizienten Betrieb von parallel geschalteten Pumpen entwickelt und bringt wie die bisherige Steuerung CU352 zahlreiche Steuerungs-, Überwachungs- und Schutzfunktionen mit. Neu sind die intuitivere, zeitsparende Bedienung und ein Software- und Konnektivitätskonzept mit nahtloser Cloud-Anbindung und der Möglichkeit von Software-Upgrades und Firmware-Updates per Smartphone-App.

Für die komfortable Handhabung ist die Geniecon-Steuerung mit einem großen 10-Zoll Multitouch-Display ausgestattet. Die Bedienung erfolgt intuitiv über den Startbildschirm und eine übersichtliche Menüstruktur mit drei Ebenen von Daten und Steuerfunktionen. Für die Systemanalyse bietet die Steuerung schnellen Zugriff auf aktuelle und frühere Betriebsdaten. Für die zeitsparende Inbetriebnahme gibt es eine Assistenzfunktion ('Guided Setup'), die den Nutzer im Dialog durch die notwendigen Einstellungen führt. Alternativ können Einstellungen auch manuell vorgenommen bzw. angepasst werden. Durch intuitive Bedienung, übersichtliche Struktur und Assistenzfunktionen lassen sich Inbetriebnahme und Überwachung der Anlage erheblich schneller und einfacher durchführen als bei herkömmlichen SPS-Lösungen.

Grundlegend neu ist das Softwarekonzept der Steuerung. Geniecon wird wahlweise mit einem Standard- oder einem erweiterten Softwarepaket ausgeliefert. Die Standardpaket umfasst die wesentlichen Funktionen für die Einrichtung und Überwachung eines energieoptimierten Betriebs, das erweiterte Paket stellt unter anderem zusätzliche Daten zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer Anlagensteuerungen. Über die App Grundfos GO lässt sich bei Bedarf jederzeit ein (kostenpflichtiges) Software-Upgrade durchführen. Ebenso lassen sich per App Firmware-Updates einspielen, um zukünftige Verbesserungen oder Funktionserweiterungen nutzen zu können.

Auch in puncto Konnektivität setzt die neue Steuerung vor allem auf eine Softwarelösung. Die meisten Kommunikations-Schnittstellen für die Einbindung in Gebäudetechniksysteme lassen sich durch Aktivierung des Geniecon-SoftCIM mit einem Software-Upgrade ('Connect') einfach per App freischalten. Auf diese Weise sind für Ethernet/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP, BACnet SC, Modbus TCP und Modbus RTU keine Steckmodule mehr erforderlich. Darüber hinaus stehen weiterhin CIM-Steckplätze zur Verfügung, um bei Bedarf physische CIM-Module für die Kommunikation über weitere Protokolle wie Profibus oder Profinet zu nutzen. Insgesamt bietet Geniecon durch die zahlreichen Schnittstellenoptionen äußerst vielfältige Möglichkeiten für die nahtlose Einbindung in Gebäudeleittechnik, SCADA-Systeme und Cloudlösungen wie Grundfos Connect.

Die neue Mehrpumpensteuerung steht ab September zunächst bei Hydro MPC Druckerhöhungsanlagen zur Verfügung. Zukünftig sollen weitere Anwendungen folgen, unter anderem für HLK-Systeme, Fernwärme, kommunale Wasserversorgung und Industrieanwendungen.