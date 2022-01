Pressemeldung

Astrid Sassen übernimmt damit die Gesamtverantwortung für das Marketing in der Firmenzentrale in Dortmund. Die 45-Jährige bringt rund 20 Jahre Erfahrung und Know-how im B2B-Marketing mit. Sie leitete zuvor Marketingteams in den Branchen Gebäudetechnik und Elektronik auf internationaler Ebene. Die Belange von Handwerk und Industrie kennt sie ebenso gut wie die Erfordernisse eines digital getriebenen Branchenwandels. Michael Rolf, Vorstand von NORDWEST: „Wir freuen uns, dass wir mit Astrid Sassen eine erfahrene und dynamische Marketingspezialistin gewinnen konnten. Sie bringt umfangreiche Expertise mit, um mit ihrem Team die Marke Nordwest in die Zukunft zu entwickeln und für unsere Fachhandelspartner die Marketingaktivitäten im Bereich Print, Online und Events weiter auszubauen.“