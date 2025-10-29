Über alle Warensortimente hinweg gilt: MILWAUKEE® setzt hohe Maßstäbe bei Leistung, Komfort sowie Langlebigkeit und punktet mit innovativen Produkten. Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen profitieren von der konsequent lösungsorientierten Ausrichtung mit einem Angebot, das genau auf Tätigkeiten in diesem Bereich zugeschnitten ist. Bestes Beispiel sind neue Lösungen für die Inspektion auf der M12™-Akkuplattform, die sich durch kompakte Baugrößen, ergonomisches Design und einfache Handhabung auszeichnen.



Akku-Kanalinspektionskameras M12 SICO26 und M12 SICO20



Die beiden neuen Akku-Kanalinspektionskameras im M12™-System von MILWAUKEE® weisen viele gemeinsame Merkmale auf, unterscheiden sich aber bei den zum Einsatz kommenden Kameras und Schubkabeln. Das Modell M12 SICO26 verfügt über eine 20 mm HD-Kamera und ein 26 m langes, flexibles Schubkabel mit 9,5 mm Durchmesser. Die Version M12 SICO20 arbeitet mit einer 16 mm HD-Kamera sowie einem 20 m langen und nur 7,5 mm starken Schubkabel, was eine hervorragende Bogengängigkeit in engen und verwinkelten Kanalsystemen bietet. Beide Kameras können Daten über USB-A, USB-C sowie kabellos über eine WLAN-Verbindung an Endgeräte übertragen. Eine eingebaute 512 Hz-Sonde ermöglicht die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten. Die vollständig geschlossenen Spulen bieten optimalen Schutz vor Verschmutzung. Mit sehr kompakten Bauformen und geringer Stellfläche lassen sich beide Geräte auf engstem Raum einsetzen und einfach in jedem Transporter verstauen.



Akku-Inspektionsmonitor M12 SIM



Der M12™ Akku-Inspektionsmonitor M12 SIM ist die optimale Ergänzung zu den Kanalinspektionskameras von MILWAUKEE®. Er kann kabellos per WLAN mit M12™- und M18™-Kanalinspektionsgeräten verbunden oder direkt mit dem Kamerakabel als Endoskopkamera genutzt werden. Der 5,5" LCD-Touchscreen bietet eine intuitive Bedienung und sorgt für gestochen scharfe Bilder in 720px-Auflösung mit Zoom- und Helligkeitsanpassung. Dateien lassen sich komfortabel über USB-A, USB-C und MicroSD-Karte übertragen. Eine 32 GB MicroSD-Karte wird mitgeliefert. Zwei ansteckbare Kamerakabel (1,2 m und 3 m) mit IP67-zertifiziertem 10-mm-Kamerakopf ermöglichen den Zugang zu engen Stellen.



Breites Anwendungsspektrum auf der M12™-Plattform



Die M12™-Plattform von MILWAUKEE® umfasst über 120 Werkzeuge und bietet professionelle Lösungen für nahezu alle Anforderungen. Alle Geräte auf der M12™-Plattform sind zu 100 Prozent systemkompatibel. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration neuer Maschinen in einen schon vorhandenen Werkzeugpark und sorgt für maximale Flexibilität am Einsatzort.