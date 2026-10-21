Testo bringt drei neue Lecksuchgeräte für die Kälte-, Heizungs- und Wärmepumpentechnik auf den Markt. Die Serie testo 51x umfasst mit dem testo 513, dem testo 514 und dem Kombigerät testo 515 Ex jeweils eine passende Lösung für die Ortung von Gas- und Kältemittelleckagen.

Undichtigkeiten kosten Energie und gefährden die Betriebssicherheit. Die neuen Lecksuchgeräte testo 513, testo 514 und testo 515 Ex reagieren in weniger als zwei Sekunden und liefern über eine präzise PPM-Anzeige eindeutige Ergebnisse. Je nach Modell stehen numerische Anzeige, Säulendiagramm oder Trendkurve zur Verfügung, ergänzt um akustische, optische und – beim testo 515 Ex – Vibrationsalarme. Ein zentrales Merkmal der Serie: Die Sensoren lassen sich vom Anwender selbst austauschen. Das reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten.

testo 515 Ex – das Kombigerät für explosionsgefährdete Bereiche

Herzstück der neuen Serie ist das testo 515 Ex. Es ist nach ATEX (II 3 G Ex ic dc IIC T3 Gc) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 zertifiziert und erkennt Leckraten von bis zu 1 g/a – die höchste Empfindlichkeit der Serie. Durch austauschbare Sensoren arbeitet das Gerät als echte 2-in-1-Lösung und spürt sowohl brennbare Gase (Methan, Propan, Butan, Wasserstoff) als auch alle gängigen Kältemittel (HFCKW, FCKW, HFO, HCFO, HC/R290 und Gemische) auf. Eine fortschrittliche Gebläseansaugung sorgt für Reaktions- und Wiederherstellungszeiten von unter zwei Sekunden, während der flexible Schwanenhals auch enge und schwer zugängliche Stellen erreicht. Das Farbdisplay bietet wählbare Anzeigemodi mit Säulendiagramm und Trendkurve für eine übersichtliche Verlaufsüberwachung; Akustik- und Vibrationsalarm melden Leckagen zuverlässig auch in lauten Umgebungen. Mit rund acht Stunden Laufzeit versorgt ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku das Gerät mit Strom, der per USB-C geladen werden kann.

testo 513 – Gaslecksuchgerät für den täglichen Einsatz

Das testo 513 ist auf die Erkennung brennbarer Gase wie Methan, Propan, Butan und Wasserstoff an Gasheizkesseln ausgelegt. Mit einer Empfindlichkeit von bis zu 3 g/a und einer Reaktionszeit von ebenfalls unter zwei Sekunden ortet es auch kleinste Leckagen zuverlässig. Ein flexibler, robuster Schwanenhals sowie automatische und manuelle Nullstellung erleichtern die präzise Lokalisierung, wählbare Displaymodi (numerisch und Säulendiagramm) sorgen für klare Ergebnisse. Der austauschbare Sensor minimiert Ausfallzeiten. Die Standzeit beträgt mit drei AA-Batterien rund zehn Stunden.

testo 514 – eine Lösung für alle Kältemittel

Das testo 514 ist der passende Detektor für Kältemittel und wurde gemäß DIN EN 14624 für Kälte- und Klimaanlagen geprüft. Es spürt alle gängigen Kältemittel (HFCKW, FCKW, HFO, HCFO, HC/R290 und Gemische) mit einer Empfindlichkeit von bis zu 3 g/a auf und erfüllt damit die Anforderungen der EU-F-Gase-Verordnung. Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort einsatzbereit, ohne dass eine Kältemittelcharakteristik ausgewählt werden muss. Der flexible Schwanenhals, wählbare Displaymodi und die automatische Nullstellung unterstützen die schnelle Ortung; der austauschbare Kältemittelsensor hält Ausfallzeiten gering. Reaktionszeit und Standzeit entsprechen mit unter zwei Sekunden und rund zehn Stunden dem des testo 513.

Weitere Informationen unter www.testo.com/51x