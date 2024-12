Neuer Termin: 4. bis 7. Mai 2026 - IFAT Munich findet zukünftig Montag bis Donnerstag statt - Neue Selbstbeschreibung für die IFAT Munich: Solutions for Water, Recycling and Circularity

Die IFAT Munich ist auf Wachstumskurs, dies haben zuletzt die Aussteller- und Besucherzahlen der Veranstaltung 2024 eindrucksvoll belegt. Ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, dass es die Weltleitmesse immer verstanden hat, sich stets auf neue Entwicklungen und die Bedürfnisse der Besucher und Aussteller einzustellen. Nach umfangreicher Auswertung sowie in Abstimmung mit Unternehmen und Verbänden hat die Messe München beschlossen, die Laufzeit von fünf auf vier Tage zu verkürzen. Die IFAT Munich 2026 findet daher vom 4. bis 7. Mai 2026 (Montag bis Donnerstag) statt. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert bei 9 bis 18 Uhr. Wie bisher wird die IFAT Munich auch am letzten Messetag mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm und interessanten Gästen aufwarten.

2026 feiert die IFAT Munich Jubiläum: 60 Jahre

„Durch die neue Laufzeit gewinnt die IFAT Munich weiter an Effizienz“, sagt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München. „Gleichzeitig schonen wir damit die Ressourcen unserer Austeller und Besucher. Das anstehende Jubiläum im Jahr 2026 – 60 Jahre IFAT Munich – haben wir zum Anlass genommen, um Abläufe zu optimieren und vor diesem Hintergrund die Messe-Laufzeit angepasst. Dass sich die IFAT Munich in den vergangenen Jahrzehnten so großartig entwickelt hat, verdanken wir dem partnerschaftlichen Austausch mit vielen Branchenakteuren und der Fähigkeit, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren. Dieses Erfolgsmodell werden wir für die Zukunft beibehalten.”

Weltweit führende Plattform für Umwelttechnologie

Im Jahr 2026 wird die IFAT Munich auch mit einer geänderten Selbstbeschreibung auftreten. Künftig firmiert die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft unter dem Titel: IFAT Munich: Solutions for Water, Recycling and Circularity. Damit unterstreicht die Messe ihren Anspruch als Plattform, auf der die weltweit führenden und innovativsten Unternehmen sowie Meinungsführer zusammenkommen, um Lösungen im Bereich Wasser, Recycling und Kreislaufwirtschaft zu präsentieren.