Kopffrei-Hauben als Design-Objekt

Exemplarisch für eine Top-Ausstattung zum Preiseinstieg präsentieren sich die Kopffrei-Haube Miran, die beliebte Meba als Meba2 in ganz neuem Look und auch Lito2 als echter Hingucker. In ihrem Edelstahl- und Glasdesign – mit sich zum Teil überlagernden Scheiben – sind sie für jede Küche ein Glanzstück mit Stil. Alle drei Hauben zeigen sich dabei betont klassisch in Schwarz und Weiß. Verschiedene Breiten, Höhen, Materialien und Ausstattungsvarianten machen die individuelle Planung zum Kinderspiel und überzeugen den Endkunden im Beratungsgespräch.

Besonders mondän und elegant zeigt sich die Kopffrei-Haube Aura ganz in Schwarz mit handgefertigtem goldenen Rahmen. Oder die Kopffrei-Haube Selena, die ebenfalls in jeder Hinsicht leuchtet, denn hier ist die altgriechische Göttin des Mondes „Selene“ namensgebend. Puristisch und zugleich filigran – mit optisch freischwebendem Passepartout – ist diese Haube ein glasklares Designobjekt.

Hier ist Technik unter der Haube

Erstklassig in Form ist natürlich auch die Technik. So verfügen die Dunstabzugshauben nicht nur über die höchste Energie-Effizienzklasse A, sondern erzielen auch mit dem Fettabscheide-Grad B einen Bestwert. Das bedeutet, dass bis zu 95 Prozent des Fetts abgeschieden werden. Dazu trägt neben den 4-stufigen Motoren insbesondere die ausgeklügelte Filtertechnik bei. Sehr angenehm ist die Laufruhe der flüsterleisen Motoren. Eine Randabsaugung fängt zudem seitlich entweichende Dämpfe ab, wodurch die ganze Breite der Haube effizient genutzt wird.

