Bild: Kermi GmbH

Im Rahmen der Frühjahrsmessen 2024 stellte Kermi erstmalig seine neue, nochmals weiterentwickelte Wärmepumpen-Serie vor - seit Herbstbeginn sind nun die Modelle x-change dynamic pro M und L verfügbar. Die beiden Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung, geeignet für Neubau und Sanierungsprojekte, arbeiten hocheffizient, besonders umweltfreundlich (R290) und lassen sich dank intelligenter Konstruktion und hoher Vorkonfektionierung einfach installieren.

Mit einer neuen Generation an Wärmepumpen hat der Raumklima­Spezialist Kermi die hocheffiziente Technik seiner x-change dynamic­Familie noch einmal verbessert. Die neue modulierende Serie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel Propan R290 und weist mit bis zu 4,95 (A2/W35) einen sehr guten COP-Wert auf. Für Heizanforderungen von 4 bis 13 kW (A-7/W35) steht die x-change dynamic pro M zur Verfügung, die Variante L bietet eine Heizleistung von 6 bis 20 kW (A-7/W35). Durch die zusätzliche Möglichkeit zur Kaskadierung von bis zu drei Geräten lässt sich somit ein breites Anforderungsspektrum bis ca. 60 kW abdecken. Serienmäßig bereits inklusive ist die integrierte Kühlfunktion - bei allen dynamic-pro-Modellen.

Leiser Betrieb, einfache Montage und edles, nachhaltiges Design

Neu ist eine verbesserte Innenkonstruktion und das graphitgraue Design des Gehäuses in robuster sowie witterungsbeständiger Metallausführung. Der edle Look fügt sich mit kompakten Abmessungen von 1450 x 710 x 1110 mm bzw. 1310 mm optimal in den Außenbereich moderner Wohnumfelder ein. Ein weiterer Pluspunkt beim täglichen Betrieb im Garten bzw. vor dem Haus: Der mehrfach gedämmte und 3-fach schallentkoppelte Kältekreis, ein optimierter Verdampfer sowie ein spezieller Flüstermodus sorgen für enorm leisen Betrieb - mit einem Schallleistungspegel nach ErP (Energielabel) von 52 dB(A) bei bis zu 20 kW Heizleistung.

Für eine flexible Aufstellung je nach baulicher Gegebenheit lassen sich die Anschlüsse der neuen Wärmepumpen nach hinten oder nach unten (in Verbindung mit der optional erhältlichen Bodenkonsole) realisieren. Eine integrierte Schwingungsentkopplung sowie der im Lieferumfang enthaltene Mikroblasenabscheider und das Sicherheitsventil (2,5 bar) erleichtern die Montage zusätzlich.

Wie bei allen x-change dynamic pro Wärmepumpen profitieren SHK- Fachpartner zudem von der optimalen Abstimmung mit weiteren Komponenten der "pro"-Familie - inklusive modernster Regelungstechnik. So ist bspw. bei den „pro“-Wärmespeichem die x- center Wärmepumpen-Regelung bereits vorkonfektioniert integriert. Die intuitive Bedienung erfolgt über ein modernes 7" Touch-Display, webbasiert oder per App. Es besteht die Möglichkeit einer Fernwartung, ganz ohne weiteres Zubehör.