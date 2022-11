Ein an die neue Zeit angepasstes Restyling

Hidrobox wächst und passt sich an die neuen Zeiten an, und das gilt auch für unser Image. So wurde die Neugestaltung des Logos mit dem klaren Ziel geschaffen, das Markenimage neu zu beleben und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

In zwei Worten: Anpassungsfähigkeit und Innovation. Auf diese beiden Säulen haben wir uns bei der Neugestaltung konzentriert, wobei die Anforderungen des digitalen Umfelds eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Die Marke passt sich jetzt bequem an die Standards der Bildschirmlesbarkeit auf allen Arten von Geräten an, auf denen wir zunehmend arbeiten und Informationen ansehen.

Das Markenerlebnis als der eigentliche Protagonist

Bei Hidrobox haben wir uns eher für eine Neugestaltung als für eine radikale Veränderung entschieden, da wir uns dem Markenerlebnis als wahrem Protagonisten verpflichtet fühlen. Wir sind immer noch dieselben, aber engagierter, anspruchsvoller und innovativer denn je.

Dieses neue Markenimage steht für Innovation, aber auch für die Leidenschaft und das ständige Bemühen des gesamten Teams, ein qualitativ hochwertiges und zeitgemäßes Erlebnis zu bieten, das sich an die modernsten Bedürfnisse und Lösungen anpasst.

Als Hersteller und Designer von Badezimmerprodukten sind die Qualität unserer Produkte, unser Kundenservice und unsere ständige Innovation die Punkte, auf die sich unsere Kunden verlassen. Eine Erfahrung, die wir mit dieser Neugestaltung einfangen wollten.

Der Prozess der Erstellung des neuen Hidrobox-Logos

Mit einem geometrischen Ansatz und inspiriert von der berühmten Bauhaus-Schule wurden Buchstaben mit funktionalen und minimalistischen Modifikationen geschaffen, um das Logo zu personalisieren und ihm eine moderne und harmonische Ausstrahlung zwischen seinen Formen zu verleihen.

Im neuen Erscheinungsbild von Hidrobox koexistieren organische Formen mit geraden und entschiedenen Schnitten, die metaphorisch auf die Vielseitigkeit des Produkts und das Design des Unternehmens verweisen.