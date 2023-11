Einfach abtauchen und genießen: Die neue Kampagne „AquaXPro – Simply slide“ des Badausstatters HSK macht Lust auf meeresfrische Duschmomente mit der Armaturenserie AquaXPro. Neben hochwertigen Shower-Sets bietet das AquaXPro Sortiment passende Waschtischarmaturen in verschiedenen Designausführungen und Trendfarben zur einheitlichen Gestaltung moderner Badezimmer. Neu im Portfolio: Der Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro hoch mit extra hohem Auslauf für Aufsatzwaschbecken sowie der stilvoll reduzierte Unterputz-Einhebelmischer AquaXPro und das Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat. Begleitend zur aktuellen Kampagne präsentiert HSK das neue Nachhaltigkeitsprojekt in Kooperation mit „one earth – one ocean“: Für jede verkaufte AquaXPro Armatur spendet HSK einen Beitrag, um Flüsse und Meere von Plastikmüll zu befreien. SHK-Betriebe dürfen sich darüber hinaus auf die AquaXPro Gewinnspiel-Aktion freuen, bei der ein spritziges Firmen-Event in einer tollen Location auf den Gewinner wartet.

Surfen auf einer Welle der Innovation – mit der Armaturenlinie AquaXPro holen sich Kunden die perfekte Symbiose aus zeitloser Ästhetik und hochmoderner Technologie ins Bad. Ob Dusch-, Badewannen- oder Waschtischarmatur: Alle AquaXPro Produkte sind optisch harmonisch aufeinander abgestimmt und überzeugen neben ihrem markanten Look durch funktionalen Bedienkomfort und durchdachte Details. Mit dem Kauf einer AquaXPro Armatur genießen Kunden jedoch nicht nur höchste Qualität, sondern tragen gleichzeitig zu mehr Umweltschutz bei: Für jede verkaufte Armatur der Serie spendet HSK einen Beitrag an das gemeinnützige Unternehmen „one earth – one ocean“, dessen Mission es ist, Flüsse und Meere weltweit von Plastikmüll zu befreien.

Maximaler Duschkomfort dank modernster Technologie

Einfach gleiten, oder „Simply slide“: Titelmotiv der neuen Produktkampagne ist die einzigartige Gleitregler-Funktion des Shower-Sets AquaXPro 200 Thermostat. Damit ist eine besonders feine und mühelose Justierung des Wasserflusses bei Kopf- und Handbrause möglich. Für höchsten Bedienkomfort sind die ergonomischen Gleitregler wie alle Funktionselemente des Sets mit dezent gerändelter Oberfläche ausgestattet. Die AquaXPro Kopfbrause mit großzügigem 25 cm Durchmesser und die Designhandbrause mit drei verschiedenen Strahlarten bieten Nutzern ein hochkomfortables Duscherlebnis mit Wellness-Feeling. Besonders clever: Die integrierte Echtglasablage dient als praktische Abstellmöglichkeit für Duschutensilien. Ob in Chrom mit weißer Ablage oder Gunmetal gebürstet mit schwarzer Ablage – das Shower-Set AquaXPro Thermostat 200 versprüht moderne Eleganz in jeder Duschkabine. Alternativ können Kunden aus dem breiten Sortiment an AquaXPro Komplett-Sets mit Handbrause und Brausestange sowie mit Badewannenthermostat wählen. Fachhandwerker profitieren dank des dazugehörigen Montagezubehörs bei allen Sets von der besonders schnellen und einfachen Montage. Sämtliche Sicht- und Funktionsteile sind in unter zehn Minuten austauschbar.

AquaXPro Waschtischarmaturen: Sortimentserweiterung für noch mehr Gestaltungsfreiheit

Als ideale Ergänzung zu den Shower-Sets bietet das AquaXPro Sortiment vier verschiedene Waschtischarmaturen-Modelle, die das prägnante und kraftvolle Design der Serie fortsetzen. Neben dem klassischen Waschtisch-Einhebelmischer ist nun auch eine Variante mit extra hohem Auslauf erhältlich – perfekt geeignet für Waschtische mit Aufsatzbecken. Beide Einhebelmischer punkten dank ihrer platzsparenden L-Form und den um 360° schwenkbaren Auslauf für extra viel Flexibilität am Waschtisch.

Perfekt abgestimmtes Design am Waschtisch: Die AquaXPro Einhebelmischer sind die ideale Ergänzung zu den Shower-Sets und erzeugen ein einheitliches Ambiente wie aus einem Guss. Dank platzsparender L-Form und dem um 360° schwenkbaren Auslauf bieten sie extra viel Bewegungsfreiheit. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Die gerändelte Griffstruktur gewährleistet optimale Haptik auch mit nassen Fingern. Ebenfalls neu im Sortiment: Der Unterputz-Einhebelmischer AquaXPro in stilvoll reduziertem Design, bei dem nur Auslauf und Hebel sichtbar sind. Der Rest verschwindet gekonnt aus dem Blickfeld – damit eignet sich die Unterputzarmatur ideal für eine minimalistische Badgestaltung. Je nach Kundenwunsch kann der Auslauf links oder rechts vom Bedienelement platziert werden. Die Montage ist bequem ohne separate Unterputz-Einbaubox möglich. Alle Einhebelmischer sind in den modischen Farbvarianten Chrom, Gunmetal gebürstet oder Schwarz-matt verfügbar. Abgerundet wird das AquaXPro Waschtischarmaturen-Sortiment durch ein berührungsloses Modell mit Infrarotsensor, das eine besonders hygienische Bedienung ermöglicht und den Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert. Die elektronische Armatur ist erhältlich in Chrom mit weißem Glaspaneel, das die Wassertemperatur digital darstellt.

Neuheit: Das clevere Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat

Dieses Dusch-Set ist ein beeindruckendes Beispiel für die kontinuierliche Innovationskraft von HSK und bietet bemerkenswerte Eigenschaften: Denn das Set zeichnet sich durch seine gripoptimierten Funktionselemente an Armatur und Gleiter aus, die den Bedienkomfort deutlich erhöhen. Die Designhandbrause bietet ein echtes Wellness-Erlebnis durch die drei unterschiedliche einstellbaren Strahlarten (Rain, SoftRain, Massage). Insbesondere bei Renovierungen erweist sich die höhenverstellbare Wandanbindung als besonders vorteilhaft. Bereits bestehende Bohrlöcher können genutzt oder verdeckt werden, wodurch weniger Aufwand entsteht und eine einfachere Installation möglich ist. Kunden müssen hier weder auf Stil noch auf Qualität verzichten. Die AquaXPro ist ebenfalls in den eleganten Farben Chrom, Schwarz-matt und Gunmetal gebürstet erhältlich. Das Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Design, Anpassbarkeit und Funktionalität und ergänzt die beeindruckende Palette hochwertiger Produkte von HSK.

Mit AquaXPro den Erfolg teilen: Gewinnspiel mit Hauptpreis für SHK-Betriebe

Handwerksbetriebe, die die AquaXPro Kampagne mit ihrem Nachhaltigkeitsprojekt unterstützen, indem sie im Aktionszeitraum vom 15.11.2023 bis 30.06.2024 Produkte aus der AquaXPro Kampagne bestellen, nehmen automatisch an einem attraktiven Gewinnspiel teil. Hauptpreis ist ein spannendes Firmenevent für die gesamte Belegschaft in einer außergewöhnlichen Location. Das ist zum Beispiel eine Indoor-Surf-Halle in Düsseldorf. Nach einer kurzen AquaXPro Produktvorstellung geht es ab aufs Surfbrett, leckere Speisen und Getränken inklusive. Weitere Informationen zur AquaXPro Kampagne, der Produktreihe und dem Gewinnspiel erhalten Sie unter www.aquaxpro.de