Heizkörper-Accessoires ermöglichen, auf unterschiedlichste optische und praktische Kundenwünsche einzugehen. Mit seinen Neuheiten erweitert Kermi die individuellen Anpassungs- und Gestaltungsoptionen.

„Alleskönner“ Multi+: Handtuchbügel mit Ablage und Haken

Der neue Multi+ ist eine platzsparende Kombination aus einem 600 mm langen Handtuchhalter und einer Ablagefläche von 176x200 mm - geeignet für fast jeden vertikalen Bad- und Wohnheizkörper. Auf der unteren Innenseite der Ablage befinden sich zudem serienmäßig vier Handtuchhaken, die je nach Bedarf weiteren Stauraum bieten und sich dezent in das moderne, gradlinige Design integrieren.

Der auf diese Weise vielfältig nutzbare, stylische Handtuchhalter wird flexibel auf einer Seite neben dem Heizkörper montiert: Dafür stehen eine rechte und eine linke Ausführung zur Verfügung. Dank dem durchdachten Design ist auch die Befestigung nicht sichtbar - der Bügel scheint nahezu zu schweben. So fügt sich der Multi+ harmonisch in moderne Wohnumfelder ein. Mit den drei zeitlos-eleganten Farbvarianten „strukturweiß“, „anthrazit metallic“ und „tiefschwarz“ lassen sich dabei in Kombination mit dem jeweiligen Heizkörper verschiedene Gestaltungswünsche umsetzen.

Weitere vielfältige Möglichkeiten in Funktion und Design

Auf aktuelle Kundenwünsche reagiert Kermi auch beim senkrechten Flachheizkörper Verteo: Als zusätzliches Accessoire für dieses Modell wurde ein neu designter, stufenlos höhenverstellbarer Handtuchbügel ergänzt. Ebenmäßig-flach in Edelstahl mit matt gebürsteter Oberfläche entspricht er dem aktuell gefragten Stil und verleiht dem Verteo einen edlen Look. Übrigens: Auch für die klassisch-horizontalen therm-x2 Flachheizkörper sind bei Kermi Handtuchbügel, in neutralem Weiß oder mit angesagter Chrom- bzw. Edelstahloberfläche, erhältlich - praktisch etwa in der Küche.

Vom eleganten Handtuchhalter für den klassischen horizontalen Flachheizkörper bis zur Ablage aus Holz, die ein Stück Natur in den Raum bringt - Kermi Heizkörper­Accessoires bieten praktischen Nutzen und vielfältige Möglichkeiten, individuelle Kundenwünsche zu erfüllen. Bild links: Energiesparheizkörper therm-x2 Line mit Handtuchhalter in Edelstahl gebürstet. Bild rechts: Der neue Credo-Half flat mit Ablage aus Echtholz (Eiche-hell). Fotos: Kermi GmbH

Viele Accessoires im Programm bieten zudem erweiterten Komfort und Gestaltungsfreiheit rund um die Bad- und Wohnheizkörper. So können beispielsweise bei den Produktneuheiten Pio plus, Credo Half round und

Credo Half flat je nach Modell Elemente in Zweitfarbe oder aus Holz eingesetzt werden - dem Trend zu Nachhaltigkeit, natürlichen Materialien und Individualisierung entsprechend.