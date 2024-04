Der Waschplatz ist weit mehr als nur ein kleiner Zwischenstopp zum Händewaschen oder Zähneputzen. Am Waschplatz erfrischen wir uns mit einer vollen Hand klaren Wassers und starten energetisch in einen neuen Tag. Ebenfalls kommen wir nach einem anstrengenden Tag hier bei unserer Abend-Routine zur Ruhe. Die neue Keramikkollektion Xanuia von hansgrohe unterstützt bei allen Bedürfnissen, die der Alltag mit sich bringt. Wie alle hansgrohe Waschplatz-Konzepte ist auch Xanuia als Teil eines ganzheitlichen Baderlebnisses zu verstehen: So fügt sich das SoftCube-Design mit abgerundeten Ecken harmonisch in ein Gesamtbild mit weiteren hansgrohe Produkten wie Spiegel, Armaturen, Toiletten und Möbel. Es entsteht ein holistischer Wohlfühlort, der Nutzende bei täglichen Routinen optimal unterstützt.

Entwickelt, um Routinen zu vereinfachen

hansgrohe Xanuia Waschtische integrieren sich dank ihrer reduzierten Form in verschiedenen Größen und Varianten in nahezu jedes Ambiente. So versteht die Marke das zeitlose Design der Waschtische als Bühne für hansgrohe Armaturen. Der eigens entwickelte ComfortZone-Kombinationstest zielt darauf ab, Synergien zwischen Waschtisch und Armatur zu erkennen und diese optimal zu nutzen. Bei diesem Test überprüft hansgrohe Faktoren wie das Spritzverhalten bei verschiedenem Wasserdruck oder den verfügbaren Platz zwischen Armatur und Keramik, um das bestmögliche Wassererlebnis zu garantieren. Mit dem Ergebnis, dem hansgrohe ExcellentFit, ist eine optimale Bedienbarkeit der Armatur gewährleistet und tägliche Routinen erledigen sich wie von selbst. Das großzügig gestaltete Innenbecken und die breite Produktpalette aus acht verfügbaren Modellen zwischen 360 und 800 Millimetern, mit oder ohne Hahnloch, sorgen für noch mehr Flexibilität und Freiheit.

Das perfekte Zusammenspiel

Das Badezimmer ganzheitlich zu denken, bedeutet, den gesamten Raum zu erfassen und nicht nur einzelne Produkte zu kombinieren. Xanuia Waschtische, Xarita Lite Spiegel und EluPura Original Toiletten sind so konzipiert, dass sie optisch vollkommen zusammenpassen. So schaffen Sie einen harmonischen Wohlfühlort aus einem Guss, der sowohl funktional als auch ästhetisch ist. Denn der gesamte Waschplatz, die Dusche und auch der Toilettenbereich überzeugen mit der vertrauten hansgrohe Produktqualität und einer einheitlichen Designsprache, entwickelt von PHOENIX.

Mühelos und sorgenfrei

Alle Waschtische von hansgrohe bestehen aus besonders langlebiger und recyclebarer Sanitärkeramik. Während dieses Material schon leicht zu reinigen ist, können hansgrohe Xanuia Waschtische optional mit der innovativen SmartClean-Glasur ausgestattet werden. Diese sorgt für eine effektive Schmutzabweisung und lästige Flecken wie Zahnpasta-Rückstände werden einfach weggespült. Produktvarianten ohne Überlaufloch minimieren den Reinigungsaufwand zudem und sorgen für noch mehr hygienische Reinheit am Waschplatz. Eine Aufkantung um die Hahnlochbank verhindert das Überlaufen von Wasser und schützt die Wand hinter dem Waschtisch. Der Versand des gesamten hansgrohe Waschtischportfolios erfolgt plastikfrei, um Verpackungsabfälle und die Belastung auf die Umwelt zu reduzieren.