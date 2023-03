Celebrate Change: Das Motto der diesjährigen ISH wird auch von der Premiummarke hansgrohe gelebt. So zelebriert hansgrohe mit einem erweiterten Produktportfolio in den Bereichen Möbel, Keramik und Spiegel den Wandel der Zeit und des Badezimmers. Die Marke reagiert mit den neuen Produkten auf ein verändertes Konsumverhalten von Kundinnen und Kunden. Diese wollen nicht mehr einzelne Sanitärprodukte von unterschiedlichen Herstellern zusammensuchen, sondern ganzheitliche Baderlebnisse gestalten. In Zukunft werden daher unter der Premiummarke hansgrohe neben Waschtischarmaturen, Duschsystemen, Abläufen und Accessoires auch Waschtische, WCs, Badezimmermöbel und Spiegel vertrieben. Denn eines ist sicher: Das Bad ist mehr als die Summe seiner Teile. So fügen sich die vielfältigen Kombinationen und Produktvarianten technisch und optisch perfekt zu einem harmonischen Ambiente aus einem Guss zusammen. Inspiration und Überblick bei der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten behalten Badplanende dank des hansgrohe Inspirator-Tools. Per Swipe-Funktion ermöglicht das Tool die spielerische, einfache und nutzerfreundliche Auswahl und Konfiguration der hansgrohe Neuprodukte sowie bestehender Produktlinien in unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Durch die Nutzung einer High-End-3D-Produktvisualisierung erhalten Kundinnen und Kunden eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Wunschbad aussehen wird. Die Möglichkeit, Designänderungen in Echtzeit vorzunehmen, bedeutet, dass sie mit verschiedenen Konfigurationen experimentieren können, bis sie den perfekten Look für ihr Bad gefunden haben. Zukünftig erleichtert dieses Tool digital sowie am Point-of-Sale die Planung und lässt das individuelle Traumbad nach und nach Wirklichkeit werden.

Zeitlose Produktlösungen für eine ganzheitliche Badezimmeroptik

Alle hansgrohe Neuheiten überzeugen durch eine zeitlose Ästhetik, eine Vielzahl cleverer Funktionen und eine hochwertige Materialität. So entstehen in der bekannten hansgrohe Produktqualität durchdachte Badkonzepte für jeden Alltag und jede Familiensituation. Die Premiummarke präsentiert zwei Möbelserien (Xelu und Xevolos) in vielen Varianten für maximale Freiheit beim Planen und Kombinieren. So sind in beiden Möbelserien neben Waschtischunterschränken (auch mit Konsole) in verschiedenen Größen und Optiken auch Hoch- und Halbhochschränke erhältlich.

Zu einer Einheit verschmelzen die hansgrohe Möbelserien mit den auf sie abgestimmten Xelu und Xevolos Waschtischen. Eine Vielzahl weiterer Kombinationsmöglichkeiten bieten hansgrohe Xuniva Waschtische. Sie sind in verschiedenen Formen und Installationsvarianten erhältlich. Alle hansgrohe Waschtische überzeugen dabei mit zeitlosem Design und hoher Qualität. Die neuen Waschtischsortimente (mit und ohne Hahnloch) garantieren die reibungslose Installation aller hansgrohe Armaturenlinien.

Mit dem Xarita Spiegelsortiment wird der Waschplatz perfekt: Die eleganten Spiegel in eckiger oder runder Ausführung lassen ein harmonisches Lichtkonzept entstehen. Xarita Spiegel verfügen über Dimm-, Memory- und automatische Abschaltfunktion sowie eine Spiegelheizung. Die mit energiesparender LED-Technik ausgestatteten Spiegel sind in zwei technischen Varianten mit Touch Icons oder Infrarot Sensor-Bedienung erhältlich und kinderleicht zu steuern. Die stimmungsvollen Lichtszenarien der Xarita Spiegel mit Touch Icons passen sich an die persönliche Stimmung und Tageszeit an.

EluPura heißt das neue WC-Sortiment der Premiummarke hansgrohe. Auch hier fügt sich die Neuheit dank zweier Designvarianten (Rund oder SoftCube) stimmig in unterschiedlichste Badezimmerambiente ein. Doch nicht nur die Silhouette von EluPura weiß zu beeindrucken: Auch die optimierte Innengeometrie der hansgrohe WCs punktet. Sie kann mit nur 4,5 Liter pro Spülung hervorragende Spülergebnisse erzielen (geeigneter Spültank erforderlich). Das freut Umwelt und Geldbeutel. Die hansgrohe HygieneEffect Glasur verhindert, dass sich Bakterien auf dem Produkt vermehren . Das randlose Design erleichtert zudem die Reinigung.

Im Einklang mit der Natur

Zum Schutz der Umwelt steht ein schonender Umgang mit wertvollen Ressourcen auch bei allen hansgrohe Neuprodukten im Fokus. Daher sind die Neuheiten zu großen Teilen aus natürlichen und recyclebaren Materialien gefertigt. Die verwendeten Holzkomponenten der Möbel sind aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dank plastikfreier Verpackungen der Waschtische, WCs und Möbel werden auch nach dem Transport unnötige Plastikabfälle vermieden.

Für eine noch nie dagewesene Gestaltungsfreiheit

Getrieben durch die Innovationskraft und das Bestreben, den Menschen in den Mittelpunkt aller Produktentwicklungen zu stellen, möchte die Marke hansgrohe Badplanenden ein ganzheitliches Gestalten und Erleben ihres Badezimmers ermöglichen, auch durch das Vertrauen in Markenprodukte. So wird unter der Premiummarke in diesem Jahr in Deutschland sowie in Österreich, England, Dänemark und in der Region Benelux ein um Waschtische, WCs, Möbel und Spiegel erweitertes Produktportfolio erhältlich sein. Weitere europäische Märkte folgen.