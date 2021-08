Pressemeldung

Das Element Wasser zieht Kinder magisch an. Beim Spielen haben die Kleinen oft die tollsten Fantasien und doch kommt es bei der täglichen Reinigung und Dusche zuhause meist zu Diskussionen oder gar Tränen, vor allem beim Shampoonieren. Damit die Badezeit zu einem der aufregendsten Momente des Tages wird, hat hansgrohe gemeinsam mit ExpertInnen die Kinderbrause Jocolino entwickelt. Sie folgt auf die erste hansgrohe Kinderbrause Joco aus dem Jahr 1995. Die niedliche, bunte Duschbrause, die durch ihren schmalen Griff ergonomisch perfekt in Kinderhände passt, wurde in drei verschiedenen Tierdesigns entworfen. Mit der Kinderbrause können die kleinen Wasserratten allein und spielerisch das selbstständige Duschen erlernen. Eltern können dank des hochwertigen Materialeinsatzes und der hochwertigen Verarbeitung völlig unbesorgt sein. Kein Streit und keine Wutanfälle – mit den verschiedenen Strahlarten ist Jocolino ganz auf die Bedürfnisse des Kindes eingestellt. So wird das Duschbad jedes Mal aufs Neue zum unvergesslichen Erlebnis.



Mehr Kreativität und Spaß – mit Jocolino auf Duschsafari



Es wird wild im Badezimmer - mit dem schwarz-weißen Zebra, dem beigen Löwen oder dem grünen Krokodil spielen sich die Sprösslinge beim Baden auf Safari in eine weit entfernte Savanne. Die verschiedenen Tierdesigns und niedlichen Kulleraugen verleihen Jocolino den Charakter eines Spielzeuges, wodurch ganz automatisch die Kreativität und Vorstellungskraft der Kleinen angeregt wird. Durch die reduzierte Gestaltung nimmt sich Jocolino optisch zurück und fügt sich unauffällig in das Baddesign ein. Die Kinderbrause verfügt über zwei verschiedene Strahlarten, die durch eine Drehbewegung am Griff eingestellt werden können. Ein sanfter MonoRain wurde für das Auswaschen von Shampoo und Seife konzipiert. Der zielgerichtete Strahl verhindert, dass Reinigungsprodukte beim Auswaschen in die Augen des Kindes gelangen. Der weiche Rain dient der täglichen Reinigung und sorgt für ein angenehmes Duschvergnügen am gesamten Körper. Dank der isolierten Wasserführung erhitzt sich der schmale Griff der Brause auch bei warmen Wassertemperaturen nicht. „Als Unternehmen mit starkem Familienbezug denken wir bei all unserer Produktentwicklungen immer an die NutzerInnen und deren unmittelbares Umfeld, von der Kinderbrause über die Smart Home Technologie bis hin zur DogShower. Wir wollen die täglichen Berührungen mit Wasser für jeden Teil der Familie so angenehm und nachhaltig gestalten wie nur möglich“, sagt Katrin Roming, Produktmanagerin Brausen, Hansgrohe SE. Die Kinderdusche verfügt über die QuickClean Technologie, wodurch beim Wechsel der Strahlarten die Kalkrückstände an den Düsen entfernt werden. Die Neuauflage der Kinderbrause lässt sich einfach auf alle gängigen Duschschläuche schrauben. Für einen Wechseln der Brausen mit nur einem Klick kann alternativ auch ein Schnellkupplungsset am Schlauch installiert werden. Die liebevolle Gestaltung, die funktionalen Strahlarten und die einfache Installation machen den kindersicheren Duschkopf zum idealen Badebegleiter.