Bislang standen nur Modelle bis 2,2 kW zur Verfügung, und Anlagenbauer mussten bei höheren Motorleistungen auf andere Konfigurationen ausweichen. Ab sofort deckt die Baureihe mit einheitlichen Modellen Motorleistungen von 0,25 bis 22 kW ab. Die TPE3-Pumpen sind mit einem hocheffizienten, geregelten MGE-Motor und integriertem Frequenzumrichter ausgestattet und erreichen den Wirkungsgrad IE5 gemäß IEC 60034-30-2. Hocheffiziente Motoren und intelligente Funktionen reduzieren Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Lebenszykluskosten. In puncto Nachhaltigkeit zeichnet sich die Pumpe zudem durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß EN15804 und ISO 14025 aus.

Wichtigstes 'Werkzeug' für die neuen TPE3-Modelle ist die ebenfalls erneuerte Grundfos GO App, die über die integrierte Bluetooth LE-Schnittstelle mit der Pumpe kommunizieren kann. Das ermöglicht eine unkomplizierte, dialoggeführte Inbetriebnahme und komfortablen Zugriff auf Einstellungen, Analysedaten und weitere Funktionen. Die neuen TPE3-Modelle haben neben physischen Steckplätzen für CIM-Module auch eine Soft-CIM für Modbus RTU, die sich per App für die Nutzung freischalten lässt. Auch BACnet soll zukünftig auf diese Weise verfügbar sein. Für die Anbindung an Cloudlösungen wie Grundfos Connect ist die Pumpe mit einer Ethernet IP-Schnittstelle ausgestattet. Insgesamt ist die TPE3 damit äußerst flexibel für die nahtlose Integration in zahlreiche Anwendungssysteme.

Konstruktiv ist die neue Generation etwas kompakter als die bisherigen Modelle. Wichtigste Weiterentwicklung ist die verbesserte Hydraulik. Das komplette hydraulische System der TPE3 wurde neu entwickelt und speziell auf die Inline-Bauweise und den MGE-Motor abgestimmt. Dies ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Typen und vereinfacht Auslegung und Installation. Die Leistungsbandbreite von 0,25 bis 22 kW deckt die Baureihe mit lediglich 12 Typen in Nennweiten DN32 bis DN200 ab.

Die neuen TPE3-Modelle ersetzen zukünftig auch die kleineren Modelle der TPE Serien 2000 (mit werkseitig montiertem Differenzdrucksensor) und 1000 (ohne Sensor). Diese beiden Serien sind dann nur noch mit Motorleistungen über 22 kW verfügbar, dafür wird der obere Leistungsbereich auf bis zu 90 kW erweitert. Damit stehen in Zukunft Grundfos Inlinepumpen von 0,25 bis 90 kW standardmäßig mit der höchsten Energieeffizienz der Stufe IE5 zur Verfügung. Die TPE-Pumpen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen von HLK-Systemen bis zur Fernwärmeversorgung.

