Smarte Aktualisierung für den täglichen Gebrauch: Erweiterte Funktionen von GROHE Eurosmart sind auf die Bedürfnisse moderner Nutzer abgestimmt.

Perfekte Lösungen für jedes Projekt: Neue GROHE Eurosmart-Kollektion bietet eine große Auswahl an Varianten in zeitgemäßem Design.

Effiziente und einfache Installation: GROHE FastFixation Plus verkürzt die Montagezeit.

Die Küche ist zum Herzstück des Zuhauses geworden. Damit steigen die Erwartungen der Konsumenten an die moderne Einrichtung, auch die Armatur betreffend: Sie soll ein smarter Helfer für die täglichen Aufgaben und qualitativ hochwertig sein sowie ästhetisch ansprechend aussehen und das alles für ein erschwingliches Budget. Mit dem modernisierten Update des beliebten Klassikers Eurosmart bietet GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, für jede Küche ein passendes Produkt. Durch neue Designoptionen, erweiterte Komfortfunktionen und eine problemlose Installation. Planer und Installateure können mit GROHE Eurosmart ein kosteneffizientes Portfolio anbieten, welches die Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllt.

GROHE Eurosmart Küche - für jedes Projekt die perfekt passende Lösung

Egal, ob Großprojekt oder private Küchenrenovierung: Bei Küchenprojekten haben Kunden gern eine große Auswahl. Mit dem Relaunch von Eurosmart stattet GROHE Installateure und Architekten mit einem breiten Portfolio an Varianten und Ausstattungsmerkmalen in einem attraktiven Preissegment aus und bietet eine perfekte Lösung für budgetorientierte Kunden mit hohem Qualitätsanspruch.

GROHE Eurosmart bietet U- und C-förmige, niedrige, mittlere und hohe Ausläufe in zwei Ausführungen - in glänzendem Chrom oder mattem SuperSteel. Außerdem ist die Armatur auch als Wandmontage erhältlich. Praktische Funktionsmerkmale sorgen für eine weitere Komfort­Ebene: Ausziehbare und schwenkbare Auslaufvarianten sowie verschiedene Strahlarten gewährleisten volle Flexibilität in der Küche. Einige Varianten sind durch zusätzliche Technologien besonders nachhaltig: Ausgestattet mit GROHE SilkMove ES helfen Eurosmart Armaturen im Vergleich zu regulären Armaturen beim Energiesparen, da in der Mittelstellung des Hebels kaltes Wasser fließt. Darüber hinaus verfügen Eurosmart Armaturen mit GROHE EcoJoy über einen Mousseur, der den Wasserdurchfluss reduziert, ohne die Spülkraft zu beeinträchtigen - perfekt, um wertvolle Ressourcen beim Geschirrspülen zu sparen.

GROHE Eurosmart bietet weitere Vorteile in puncto Sicherheit und Gesundheit: Dank des innovativen Zinkdruckgussverfahrens[1] bietet Eurosmart den Kunden sicheren Wassergenuss. Durch die nahtlos geschlossene Oberfläche der Armatur können keine Verunreinigungen eindringen und getrennte innere Wasserwege sorgen dafür, dass das Wasser innerhalb der Armatur nicht mit Blei und Nickel in Kontakt kommt. Da es keinen Kontakt zwischen diesen inneren Wasserwegen und dem Gehäusematerial gibt, besteht zudem eine Barriere zwischen dem heißen Wasser und der Außenfläche, wodurch Verbrühungen an heißen Armaturoberflächen verhindert werden. Dies macht GROHE Eurosmart Armaturen für Haushalte mit Kindern besonders sicher.

Einfache Installation dank GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem

GROHE FastFixation Plus sorgt für eine mühelose Installation der Eurosmart Küchenarmatur in einfachen Schritten. Das Schnellbefestigungssystem spart Zeit und ermöglicht Installateuren damit, Kundenwünsche effizient zu erfüllen. Für komplette Küchenlösungen bietet GROHE zudem eine breite Produktvielfalt an passenden Spülen, Spülmittelspender und Abfallsystemen - einfacher kann man Kunden kein smartes Küchen-Update bieten.

[1] Nicht integriert bei Wandmontage-Varianten von GROHE Eurosmart