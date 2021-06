Pressemeldung

Die bisherige Bereichsleiterin bei der Dortmunder Verbundgruppe kann auf eine beeindruckende und langjährige Branchenerfahrung von rund zwei Jahrzehnten und einen engen Draht zu den Fachhandels- und Industriepartnern verweisen. Zuletzt verantwortete sie bei NORDWEST über zehn Jahre die Bereiche Technischer Handel, Arbeitsschutz & Betriebseinrichtung. In dieser Zeit war sie verantwortlich für den Aufbau der Fachbereiche Technischer Handel & Arbeitsschutz und trieb unter anderem die Gründung und den Fortschritt der Leistungsgemeinschaften „InTECH“, „KOMPASS“ und „TEC-AS“ inklusive der Entwicklung von Konzepten und Dienstleistungen voran.

„Gemeinsam mit den verschiedenen Teams des Geschäftsbereiches werde ich mich auch weiterhin für die Belange unserer Handelspartner einsetzen und ihren Weg begleiten und unterstützen. Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung“, so Yvonne Weyerstall.

Neuer Geschäftsverteilungsplan durch Erweiterung des Vorstands bringt neue Stabstelle

Der Wechsel von Michael Rolf, vormals Geschäftsbereichsleiter Handwerk & Industrie, in das NORDWEST-Vorstandsteam hat insgesamt einen neuen Geschäftsverteilungsplan für das Unternehmen mit sich gebracht. So wird unter anderem der Bereich Operativer Einkauf & Private Label Management, Betriebsmitteleinkauf & Rahmenabkommen mit dem langjährigen und erfahrenen Bereichsleiter Stefan Richlick neue Vorstandsstabstelle bei Michael Rolf. Der Schritt manifestiert die Bedeutung des Einkaufs für die Fachhandelspartner. „Die Veränderung trägt dem unternehmensübergreifenden Stellenwert des Einkaufs Rechnung - insbesondere in solch herausfordernden Zeiten wie diesen“, bestätigt Stefan Richlick.