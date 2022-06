Neue Generation: LG Monobloc S Wärmepumpen

Der THERMA V R32 Monobloc S ist die 2. Generation der R32 Monobloc Serie von LG. Das "S" für "Silent Supreme" impliziert den Anspruch der Wärmepumpe. Leise und dabei leistungsstark, mit reduziertem Geräuschpegel und der besten Leistung der gesamten Therma V Serie. Die Monobloc S ist eine kompakte Anlage, bei der das Innen- und Außengerät in einem Modul kombiniert sind. Das Monobloc-Außengerät ist nur an eine Wasserleitung angeschlossen, weshalb keine Rohre für das Kältemittel verlegt werden müssen.

Wasserseitige Komponenten wie der Plattenwärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Wasserpumpe, Durchflusssensor, Drucksensor, Entlüftungsventile und Sicherheitsventil sind im Außengerät untergebracht. Der R32 Monobloc S bietet eine hervorragende Heizleistung, insbesondere bei niedrigen Umgebungstemperaturen bei gleichzeitiger Senkung der CO2-Emissionen mit R32.

Alle Vorteile auf einen Blick

Großer Leistungsbereich mit 6 Baugrößen von 5 bis 16 kW

Zertifizierte Qualität (Keymark, EHPA beantragt)

Alle Modelle förderfähig

Umweltfreundliches R32 Kältemittel

Optimierte Abtauung

Langlebiger Black Fin Wärmetauscher

Schallgekapselter R1 Verdichter

Hocheffiziente Grundfos-Umwälzpumpe

Druck und Volumenstromsensor im Hydraulikkreis

Ansteuerung zwei getrennter Heizkreise

Bivalenzsteuerung

Innovativer Regler mit grafischer Klartextanzeige

SD-Karte zur Datensicherung und Programmierung

Energie- und Verbrauchserfassung

Innovatives LGMV Service Tool für gängige Smartphones, (Zubehör)

Automatische, jahreszeitabhängige Temperaturanpassung

Integrierte Modbusschnittstelle

Kompatibel mit LG Home Energy Package (Photovoltaik, Batteriespeicher)

Integrierte Wannenheizung

5 Jahre Garantie

