Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush gibt es mit der Standard-Ausladung von 53 cm sowie in der kompakten Größe mit 49 cm Ausladung für kleine Bäder oder Gästebäder. Die WC-Keramik ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind. Foto: Geberit

Geberit erweitert 2025 das Portfolio der WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik. Mit Geberit iCon und Geberit Renova werden zwei weitere Serien damit ausgestattet. Mit TurboFlush erhalten sie eine komplett neue Innengeometrie mit kontrollierter Wasserführung. Damit erreichen die WCs eine verbesserte und zugleich sehr leise Ausspülung. Die neuen Keramiken mit TurboFlush überzeugen zusätzlich durch ihre Reinigungsfreundlichkeit. Sie ergänzen die bisherigen WC-Modelle mit konventioneller Spültechnik der beiden Badserien. Mit dieser Erweiterung hat Geberit nun für jeden Anspruch und jedes Budget ein passendes WC mit TurboFlush im Programm. Die neuen WCs sind ab 1. April 2025 erhältlich.

Durch die spezielle Innengeometrie der TurboFlush-Spültechnik wird der Wasserstrom in der WC-Keramik präzise und kraftvoll gesteuert. Dadurch wird eine vollständige und gründliche Flächenspülung erzielt, was den Reinigungsaufwand minimiert. Die neuen TurboFlush WC-Modelle der Badserien iCon und Renova verfügen über das gleiche Innendesign: Das Wasser fließt beim Spülvorgang flüsterleise seitlich in die Keramik und vollzieht eine spiralförmige Bewegung. In Verbindung mit dem Geberit Duofix Unterputzspülkasten ist die Spülleistung bis zu zehn Mal besser als es die DIN EN 997:2018 fordert.

Geberit iCon: schnelle und einfache Montage

Die neue WC-Keramik der Badserie iCon ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind. Bei der Montage profitieren Installateure von der Schnellbefestigung Easy Fast Fix (EFF3-Befestigung), mit der sich die Keramik einfach von oben befestigen lässt.

Auch von außen ist das geschlossene Design der WC-Keramik reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush gibt es mit der Standard-Ausladung von 53 cm sowie in der kompakten Größe mit 49 cm Ausladung für kleine Bäder oder Gästebäder in den Varianten weiß, weiß/KeraTect und weiß matt. Zusätzlich steht ein Stand-WC mit TurboFlush zur Verfügung. Somit sind die iCon WCs für jede Bausituation geeignet.

Renova Wand-WC mit TurboFlush

Durch umfassendes Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung ist es Geberit gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnik auch in die preislich sehr attraktive, seitlich nicht geschlossene Renova WC-Keramik zu integrieren. Damit wird das Portfolio der beliebten Renova WCs erheblich aufgewertet.

Das WC erhält eine bis zu zehn Mal bessere Spülleistung als es die Norm fordert. Das WC-Becken hat eine vollkeramische Spülführung mit TurboFlush-Spültechnik. Der Wechsel von einer spülrandlosen Rimfree-WC-Keramik auf das neue TurboFlush-Modell von Renova ist problemlos möglich. Damit können auch Nutzer einer Renova WC-Keramik von einer optimierten Ausspülung profitieren.

Rückwärtskompatibel: neue WC-Sitze bei Renova

Neben der TurboFlush-Spültechnik erhält das Renova-Wand-WC auch neue WC-Sitze. Drei Varianten im eleganten Wrap-Over-Design stehen zur Wahl: ein Standard-WC-Sitz mit Befestigung von unten sowie zwei WC-Sitze mit QuickRelease-Funktion und Befestigung von oben. Sie sind in einer Ausführung ohne und einer mit Absenkautomatik (SoftClose) erhältlich. Die WC-Sitze sind zudem mit EasyMount-Scharnieren einfach zu installieren, da WC-Sitz und -Deckel bequem von oben ausgerichtet und anschließend fixiert werden können. Die neuen WC-Sitze sind mit den bisherigen Renova WC-Modellen rückwärtskompatibel, so dass Kunden auch ohne Wechsel der ganzen WC-Keramik von den Vorteilen der neuen Sitze profitieren können.

Komfort und Sauberkeit für Kunden

Durch die optimierte Wasserführung in der WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der bisherigen Standard-Keramik. So ist der Schallpegel der Spülgeräusche sehr niedrig, vor allem im Vergleich zu anderen Spültechniken. Insbesondere in der Nacht erhöht sich dadurch der Wohn- und Schlafkomfort. Für den Nutzer ergeben sich zudem Reinigungsvorteile, denn die präzise, kraftvolle und kontrollierte Spülung der gesamten Innenkeramik sorgt für eine effiziente Reinigung. Das spülrandlose Design der Rimfree Keramik hat keine versteckten Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln kann.

TurboFlush in verschiedenen Preislagen

Was bisher nur ausgewählten Geberit WC-Modellen vorbehalten war, wird mit der Einführung der neuen iCon und Renova Keramiken ab 2025 zum Standard in jedem Preissegment: die TurboFlush-Spültechnik. Sie ist in allen neuen WCs der Badserien Geberit Renova, iCon, Acanto und ONE zu finden, ebenso wie in den Dusch-WCs Geberit AquaClean Alba, Sela und Mera. Damit gibt es TurboFlush in jeder Preisklasse. Die WCs erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und bieten den Kunden entscheidende Vorteile: nicht nur eine spülrandlose WC-Keramik, sondern eine leisere und gründlichere Spülleistung. Sanitärberatern steht damit eine breite Auswahl für das Objektgeschäft sowie für den hochwertigen Wohnungsbau, bei Neubau und Renovierung zur Verfügung.

In Kombination mit dem Geberit Duofix WC-Element vom Leistungsversprechen des

WC-Systems profitieren

Durch die Kombination einer Geberit TurboFlush-Keramik, einem Geberit Duofix WC-Element mit neuem Füllventil Typ 383 sowie einer Geberit Betätigungsplatte entsteht das Geberit WC-System, in dem alle Komponenten aus einer Hand und optimal aufeinander abgestimmt sind – eine Einheit, bei der Technik und Design optimal zusammenwirken: von der Wasserzuleitung über den Unterputzspülkasten und die Spülung bis zur Entwässerung. Das sorgt für eine flüsterleise und zugleich gründliche Ausspülung, die in Verbindung mit dem Geberit Duofix Unterputzspülkasten bis zu zehn Mal besser ist als es die DIN EN 997:2018 verlangt.