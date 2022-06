Neue Geberit Control App bietet umfangreiche Funktionen

Geberit baut die Funktionalitäten der elektrischen Spülauslösungen weiter aus. Die neue Geberit Control App bietet mit ihren Einstell- und Protokollfunktionen entscheidende Vorteile: die exportierbare Statistikfunktion dokumentiert durchgeführte Hygienespülungen und stellt den Trinkwasseraustausch nachweisbar sicher. Ebenso ermittelt die App den Wasserverbrauch, um diesen zu minimieren und die Betriebskosten zu reduzieren. Mit dem Smartphone oder Tablet können die Einstellungen zum Betrieb der Sanitäranlagen einfach vorgenommen werden. Die intuitive Bedienung und die übersichtliche Nutzeroberfläche ermöglichen ein unkompliziertes Handling und damit eine Zeitersparnis für den Betreiber. Die Control App ist mit allen Bluetooth-fähigen Geberit Steuerungen kompatibel und im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos erhältlich.

Elektronische Sanitäranwendungen kommen in der Praxis immer mehr zum Einsatz und bieten dem Betreiber Komfort und Sicherheit sowie viele Vorteile in der Anwendung und Wartung. Dadurch werden aber auch die Anforderungen an den professionellen Betrieb von Sanitäranlagen in öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden immer anspruchsvoller. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Geberit die Control App zur einfachen Einstellung der elektronischen Sanitärprodukte entwickelt. Die Benutzeroberfläche der App ist übersichtlich strukturiert und ermöglicht eine intuitive Bedienung mit dem Smartphone oder Tablet. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, den Geberit Online Katalog einzusehen, um weitergehende Produktinformationen zu erhalten.

Umfassende Kompatibilität und Funktionalität

Die Geberit Control App ist aktuell bereits kompatibel mit den berührungslosen verdeckten Urinal-Steuerungen und dem Geberit DuoFresh Geruchsabsaugungsmodul. Ab April 2022 kommen die sichtbaren Unterputz-Urinalsteuerungen hinzu, ab Juli 2022 die elektronischen WC-Steuerungen. Ab April 2023 folgen die berührungslosen Waschtischarmaturen und die integrierten Urinalsteuerungen. Die volle Funktionalität der App ist nach Registrierung verfügbar.

Leichte Handhabung mit großem Nutzen

Die Geberit Control App überzeugt durch eine Vielzahl an Funktionalitäten. Dazu gehören die einfache Einstellung von zahlreichen Spülprogrammen oder die Veränderung diverser Parameter wie z. B. den Spülzeiten. Außerdem lassen sich alle in einem Sanitärraum eingebauten Geberit Produkte gruppieren und Produktgruppen gemeinsam konfigurieren.

Um eine effiziente Reinigung von Sanitärräumen zu ermöglichen, müssen beispielsweise Reinigungsmittel eine gewisse Zeit einwirken. Damit dieser Vorgang nicht unterbrochen wird, sollte keine unvorhergesehene Spülung stattfinden. Mit der Geberit Control App kann die Spülauslösung für einen definierten Zeitraum deaktiviert werden – dieser Reinigungsmodus kann auf die gesamte Gruppe angewendet werden.

Alle Geberit Steuerungen können in der App mit einem Passwort vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Nutzerberechtigungen können als Voll- oder Teilzugriff an Dritte übertragen werden.