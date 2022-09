Längst muss die sanitäre Ausstattung in Bad und Küche nicht mehr nur funktionalen und ästhetischen Anforderungen gerecht werden. Bewusste Konsumenten erwarten heutzutage nachhaltige Produkte, die umweltbewusstes Handeln gezielt unterstützen – und das möglichst ohne Komforteinbußen. HANSA wird mit den neuen ECO Produkten genau diesen Wünschen gerecht: Das umfangreiche Portfolio bietet smarte und nachhaltige Armaturenlösungen für alle Bedürfnisse und Gegebenheiten.

Eine nachhaltige Lebensweise beginnt beim morgendlichen Gang ins Badezimmer: Ob Duschen, Zähne putzen oder Händewaschen – Konsumenten können ihren täglichen Wasser- und Energieverbrauch mithilfe cleverer Armaturen gezielt senken und so ihren ökologischen Fußabdruck signifikant minimieren. Die neuen ECO Produkte aus dem Hause HANSA unterstützen Verbraucher durch optimierte Durchflussraten aktiv beim Wassersparen und bieten flexible Optionen für jede Entnahmestelle im Haus. Dabei handelt es sich um neue Varianten innerhalb bestehender Produktserien.

Fünf Produktlinien bieten Nachhaltigkeit für jeden Geschmack

Ob klassisch-elegant, zurückhaltend minimalistisch oder im modernen Soft Cube Design: Zu den neuen ECO Produkten gehören Armaturen für Waschtisch, Spüle und Dusche aus den beliebten Produktserien HANSATWIST, HANSASTELA, HANSAMICRA, HANSAPOLO und HANSAPINTO. Das umfangreiche Sortiment eröffnet zahlreiche flexible und kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Bad und Küche. So findet sich eine nachhaltige Lösung für jeden Einrichtungsstil und Kundengeschmack.

Wasserersparnis ohne Komfortverlust dank optimierter Durchflussraten

Alle HANSA ECO Produkte weisen geringere Durchflussraten von Wasser auf, wobei es drei unterschiedlich reduzierte Stufen gibt. Bei den Waschtischarmaturen beginnt die Durchflussmengenoptimierung auf niedrigstem Niveau mit 1,7 Liter pro Minute über 3,4 Liter pro Minute bis hin zu 4,2 Liter pro Minute. Zum Vergleich: Standard sind in diesem Bereich 6 Liter pro Minute. Je nach Modell werden verschiedene Durchflussraten angeboten. Die Küchenarmaturen starten bei 3,4 über 4,2 bis hin zu einem Durchfluss von 7 Litern pro Minute. Der Vergleichswert ohne Optimierung liegt hier bei 12 Litern pro Minute. Bei ausgewählten Duschen wurde ebenfalls dreistufig optimiert: 6, 7,5 und 9 Liter pro Minute sorgen für einen reduzierten Wasserbrauch. Je nach Bedarf und Anspruch lassen sich die nachhaltigen Armaturen für verschiedene Entnahmestellen flexibel anpassen: So eignet sich eine Waschtischarmatur mit niedriger Durchflussrate optimal für ein Gäste-WC, und auch im täglichen Betrieb der Küchenarmatur eröffnen die HANSA ECO Produkte ein großes Wasserspar-Potenzial. Auch beim Duschen lässt sich so effektiv der Wasser- und Energieverbrauch senken, ohne den Komfort einzuschränken. Die eingesparten Wassermengen wirken sich auch auf die benötigte Energiemenge für Warmwasseraufbereitung aus: Wenn weniger heißes Wasser fließt, wird auch weniger Energie verbraucht, auch das schont die Umwelt und als weiteren Effekt den Geldbeutel.

Im Detail sind das HANSA Armaturen aus den folgenden Serien:

HANSATWIST – niedrigste Durchflussrate, zeitgemäße Optik

Traditionell-zeitgemäßes Design, dafür steht die Waschtischarmatur HANSATWIST. Als ECO Produkt ist sie nun mit einer Durchflussmenge von 1,7 Litern pro Minute erhältlich, sparsamer beim Wasserbrauch geht es kaum. Weitere wählbare Stufen bieten die 3,4 und 4,3 Liter pro Minute-Versionen. Alle Varianten eint – neben dem geringen Wasserverbrauch – ein hohes Maß an Ergonomie und Bedienkomfort.

HANSASTELA – Beeindruckendes Design und berührungslose Funktion

Ausdrucksstarke, trend-orientierte Optik, smarte Funktionalität und dank der Zugehörigkeit zu den neuen ECO Produkten jetzt noch nachhaltiger im Verbrauch – ausgewählte Designarmaturen der Serie HANSASTELA bieten vielfältige Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und passen perfekt zu aktuellen Trends und Nutzerbedürfnissen.

HANSAMICRA – Nachhaltiges Duschvergnügen ohne Komfortverlust

Die beliebte Serie HANSAMICRA beinhaltet ein vollständiges Duschsystem mit Thermostat, Duschstange, großflächiger Kopf- und vielseitiger Handbrause.

Ein neu entwickeltes Thermostatdesign des HANSAMICRA Duschsystems sorgt für optimale Leistungen auch bei niedrigen Durchflussraten: Hier sind Varianten von 6 über 7,5 bis hin zu 9 Litern pro Minute im Angebot. Das bedeutet in der 6 Liter-Version eine Mengenreduzierung um mehr als 50 Prozent im Vergleich zur Standardversion.

HANSAPOLO – Die Umwelt schonen mit Kaltstart in der Küche

Die HANSAPOLO Modelle bieten flexible Lösungen für das Badezimmer und die Küche mit geringeren Durchflussraten. Ein weiteres Nachhaltigkeits-Feature bei den Küchenarmaturen ist der sogenannte Kaltwasserstart. Unabhängig davon, in welcher Position der Armarturhebel geschlossen wurde, beim Öffnen fließt immer zunächst kaltes Wasser. Erst wenn der Hebel gedreht wird, ist eine Warmwasserzufuhr möglich.

HANSAPINTO – Beliebte Küchenarmatur verbraucht weniger Wasser

Eine weitere beliebte Küchenarmatur aus dem HANSA Programm ist in das ECO Produktportfolio aufgenommen worden: Die HANSAPINTO steht mit Varianten von 3,4 und 4,2 Liter pro Minute optional zur Verfügung. Auch in dieser Ausführung ist eine flexible Konfiguration durch Auswahl zwischen oben oder seitlich bedienbaren Hebelausführungen und hohem oder niedrigem Auslauf möglich.

Noch mehr Infos zur den HANSA ECO Produkten und weiteren HANSA-Neuheiten finden Sie unter www.hansa.com.