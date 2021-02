Bei den drei bisher bekannten Modellen kann die Temperatur vom Nutzer sehr genau eingestellt werden. So wird der »DSX Touch« intuitiv über das Touchdisplay aus Echtglas oder über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Er kann aber auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung bedient werden und verfügt über viele Monitoring-Funktionen. Der »DEX Next« wird über das kontrast­reiche E-Paper-Display gesteuert und beim »DCX Next« wählt der Nutzer per Sensortaste eine der fünf typischen Warm­wassertemperaturen – 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C oder 55 °C – aus.

Für preisbewusste Kunden bietet CLAGE nun zusätzlich zwei neue E-Durchlauferhitzer mit eingeschränkter Bedienung an. So können beim »DLX Next« nur noch drei Temperaturstufen – 35 °C, 45 °C und 55 °C – per Sensortaste ausgewählt werden. Die gewählte Temperatur wird per LED angezeigt. Noch reduzierter sieht es beim »DBX Next« aus. Hier wird das Gerät bei der Installation auf eine feste Temperatur zwischen 30 °C und 60 °C eingestellt (Werkseinstellung = 50 °C). Zur Temperaturabstimmung wird dann kaltes Wasser an der Armatur zugemischt.

Ausgereifte Elektronik und präzise Wassermengensensoren garantieren auch bei niedrigem Wasserdruck den vollen Komfort. Die neuen E-Durchlauferhitzer eignen sich für verschiedene Installationsvarianten – egal ob direkt an der Wand, versteckt im Badmöbel oder hinter einer Revisions­klappe. Durch den flexiblen Wandhalter können beim Austausch von Altgeräten die vorgebohrten Löcher in der Regel weiterhin genutzt werden. Die beiden neuen Modelle sind für Nutzer bestens geeignet, die einen robusten und leistungsstarken Marken-Durchlauferhitzer zum günstigen Preis suchen.

Nähere Infos zu allen E-Durchlauferhitzern der Serie finden Sie hier: www.clage.de/de/produkte/e-komfortdurchlauferhitzer