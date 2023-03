Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause traf sich die internationale Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche endlich wieder auf der ISH in Frankfurt am Main. Über 150.000 Besucher aus 154 Ländern informierten sich hier über innovative Zukunftstechnologien. Trendthemen wie Klimaschutz und Versorgungssicherheit waren überall präsent.

Getreu dem Motto "Heizung und Warmwasser trennen!" konnte CLAGE das Fachpublikum in Halle 12.1 auf über 200 Quadratmetern mit vielen anwendungsbezogenen Warmwasser-Installationen auf ganzer Linie überzeugen. Energieeffiziente Wassererwärmung mit E-Durchlauferhitzern, bei gleichzeitiger Versorgung der Hauswärme mit einer Luftwärmepumpe, ist für viele eine zukunftsweisende Kombination.

CLAGE hat das Prinzip Durchlauferhitzer neu gedacht! Als Weltneuheit wurde ein vollständig neu entwickeltes Durchlauferhitzer-Konzept für die Integration in die Gebäudeinfrastruktur vorgestellt. Das smarte Gerät ISX kann mit dem Gebäudemanagementsystem vernetzt werden und eignet sich für den versteckten Einbau, z.B. in einer Vorwand. Der robuste Durchlauferhitzer verfügt über Aufputz-Wasseranschlüsse wie wir sie von den kleineren Küchen-Durchlauferhitzern kennen. Bei der Installation braucht kein Wandhalter angeschraubt werden und auch die Haube kann auf dem Gerät bleiben. Einfach an die Wand schrauben – fertig! Der neue ISX ist auch im Einfamilienhaus als Ersatz für den Speicher im Hauswirtschaftsraum eine gute Alternative. Neben dem ISX wurde auch der E-Komfortdurchlauferhitzer DEX Next L auf der ISH vorgestellt. Das neue Bedienfeld mit benutzerfreundlichen Sensortasten und großer LED-Anzeige kam sehr gut an.

Besonderer Besuchermagnet war der Brunnen im Zentrum des CLAGE Messestandes als Treffpunkt.

Auch der sympathische Wassertropfen als Werbebotschafter auf der großen LED-Wand erhielt viel Aufmerksamkeit. Die klare Empfehlung von CLAGE an die Branche: Trennt Heizung und Warmwasser! Bei Neubau und Sanierung sollten moderne Wärmepumpen mit dezentral installierten E-Durchlauferhitzern kombiniert werden. Das warme Wasser wird dann just-in-time, direkt in der gewünschten Temperatur im Bad, am Waschbecken oder in der Küche bereitgestellt. Die Wärmepumpe kann bei einer Trennung von Heizung und Warmwasser deutlich kleiner ausgelegt werden. So werden Energieverluste konsequent vermieden.

Wie das in der Praxis umsetzbar ist, konnten die ISH-Besucher an einem 3D-Hausmodell aus Plexiglas studieren. Auf dem dazu gehörigen iPad konnten verschiedene Heiz- und Wassersysteme im Haus ein- und ausgeblendet werden und beim Zoomen auf die Räume wurden konkrete Geräte vorgeschlagen. Das virtuelle Haus-Modell können Sie hier online besuchen.

Auch die Standparty am dritten Messeabend war ein voller Erfolg. Viele junge Messebesucher nutzten die zwanglose Atmosphäre auf dem CLAGE Stand zum Fachsimpeln, Kennenlernen und Spaß haben.

Wer es nicht zur Messe geschafft hat kann sich hier noch nachträglich einen Video-Rundgang über den CLAGE Messestand anschauen.

CLAGE ist zertifizierter Hersteller des ZVSHK