Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Linienentwässerung hat sich der Emsdettener Sanitär- und Installationsspezialist TECE mittlerweile national und international als einer der führenden Hersteller ästhetisch ansprechender und hochwertiger Entwässerungstechnik etabliert. Nun präsentiert das Unternehmen mit der elegant-reduzierten TECEdrainway die Innovation für die moderne Duschoase. Die Duschrinne kombiniert minimalistisches, architektonisches Design mit einem superschmalen Ablauf – für maximale Raumwirkung und grenzenlose Freiheit beim Duschen. TECEdrainway ist in den Farbvarianten Schwarz gebürstet, Bronze gebürstet, Messing gebürstet oder Edelstahl gebürstet erhältlich.

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen entwickelt TECE stets neue Lösungen für den Sanitärbereich. Dabei stehen die Bedürfnisse der Nutzer immer im Mittelpunkt. So auch im Bereich der Entwässerungstechnik: „In umfangreichen Workshops mit unseren Kunden haben wir das Ideal einer Duschrinne ermittelt: stilvoll präsent, aber dezent und niemals störend. Perfekt, wenn die Duschrinne im Übergang von Wand und Boden platziert wäre! Das Ergebnis ist TECEdrainway“, erklärt Christian Hüging, Produktmanager Entwässerungstechnik. Es entsteht eine stilvolle Optik, die sich unaufdringlich und nahtlos in jedes Ambiente einfügt – präsent, ohne dominant zu wirken. Mithilfe der vier Farbvarianten entstehen stimmige Ton-in-Ton-Kombinationen oder kontrastreiche Akzente, je nach individuellem Farbkonzept und Designvorlieben.

Durchdachtes Design auf voller Linie

Das puristische Design der TECEdrainway bringt neben einem edlen Look auch funktionale Vorteile in das moderne Badezimmer. Die fortschrittliche PVD-Oberflächenveredelung schützt effektiv vor Kratzern und sorgt für eine langlebige, edle Optik. Zusätzlich unterstützt das integrierte 3D-Gefälle des Rinnenprofils die Nutzerhygiene, indem der optimierte Wasserfluss für einen praktischen Selbstreinigungseffekt sorgt. Dank der glatten Oberflächen ohne Ecken und Kanten lässt sich die Duschrinne zudem denkbar leicht reinigen: Hierfür reicht das schnelle Abwischen mit einem einfachen Tuch. TECEdrainway setzt neue Maßstäbe in der Ablauftechnik: Ein leicht verdrehter Querschnitt im hinteren Teil des Ablaufs (Strudel-Impuls-Geometrie) sowie bionische Strukturen sorgen für eine besonders hohe und effiziente Ablaufleitung – für eine Duschrinne die ein echter Hingucker ist und auch funktional voll überzeugt.