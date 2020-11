An kühlen Tagen außerhalb der Heizperiode, in der saisonalen Übergangs¬zeit und als Komfort-Zusatzheizung sorgt eine AEG Glasheizung für Wärmekomfort. Als Designobjekte in Schwarz kommen sie gerne im Flur, Arbeitszimmer und in Wohnbereichen zum Einsatz. Eine AEG Glasheizung in Weiß oder Schwarz schafft nicht nur behagliche Wärme im Raum, sondern sie greift auch moderne Einrichtungstrends auf. Foto: AEG Haustechnik