Die Exklusivmarke delphis präsentiert sich ab sofort mit einem neuen Online-Auftritt: Die neue delphis-Website richtet sich an private Badgestalter sowie das Fachhandwerk, das mehr über das Sanitär- und Installationsprogramm von delphis erfahren möchte. Anlass für den neuen Webauftritt ist ein Markenrelaunch, der die Marktposition von delphis als moderne, innovative und qualitätsorientierte Marke für die Badgestaltung und rund um die Haustechnik festigen soll. Darüber hinaus hat die Exklusivmarke eine umfangreiche Erweiterung des Produktsortiments um Wärmepumpen und Klimasysteme sowie ein exklusives Dusch-WC und zahlreiche weitere Produkte erfahren.

Mit einem Fokus auf interaktive Funktionen für ein einzigartiges Nutzererlebnis ist die neue delphis-Website Anfang April online gegangen. „Bei der Neukonzeption der Website haben wir die Anforderungen sowohl von Fachhandwerkern als auch von Endkunden berücksichtigt. So bieten wir eine erste Orientierung in dem umfangreichen Sortiment der Exklusivmarke“, erklärt Mario Tröck, Geschäftsbereichsleiter Haustechnik bei NORDWEST. Die Bedürfnisse der Zielgruppe stehen dabei im Mittelpunkt der strategischen Überlegungen. „Die Website richtet sich sowohl an private Endkunden, die Inspiration suchen und visuell Ideen ausprobieren möchten, als auch an das professionelle Fachhandwerk, das detaillierte Informationen über das gesamte Sortiment inklusive technischer Produktdetails benötigt.“

Die neue delphis-Website präsentiert nicht nur eine breite Palette an neuen Produkten, sondern auch ein erweitertes Sortiment an Klimageräten und Wärmepumpen. Hinzu kommen eine Vielzahl neuer Badmilieus, zahlreiche Informationen rund um das Sortiment und seine Besonderheiten, ein interaktiver Badmöbel-Konfigurator sowie nützliche Funktionen wie virtuelle Rundgänge durch das neue delphis-Haus, inklusive des delphisXpert Heizungsraums. Diese Innovationen heben die Gestaltungsmöglichkeiten von delphis hervor und bieten den Kunden einen klaren Mehrwert. „Die Nutzung dieser neuen technischen Möglichkeiten zur Modernisierung und Interaktivität der Website ist entscheidend“, betont Mario Tröck. „Dabei liegt der Mehrwert unter anderem in der detaillierten Darstellung des gesamten Sortimentes mit technischen Daten auf Einzelartikelebene, der Option, Produkte über eine Merkliste zu speichern, sowie dem vielseitigen Badmöbel-Konfigurator, der nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet.“ Die Exklusivmarke delphis kann über die NORDWEST-Fachhandelspartner bezogen werden und umfasst rund 8.000 Produkte in den Sortimentsbereichen Keramik, Badmöbel, Accessoires, Installationstechnik sowie Wärmepumpen- und Klimasysteme.