Pressemeldung

Überall dort, wo eine effektive Raumdurchströmung bei hohen Luftwechselraten und gleichzeitig komfor­tabler Luftverteilung gefordert ist, kommen die neuen Deckenluftdurchlässe von COSMO optimal zur Geltung. Ob im Einzelhandel, in Shoppingcentern, in Restaurants oder in Büros - der Hersteller erfüllt mit seiner neuen Serie höchste Ansprüche an Funktion und Behaglichkeit und dank verschiedener Designs auch den architektonischen Wunsch nach einem schlichten Erscheinungsbild.

Die Serie umfasst Drall- und Stufendurchlässe in verschiedenen Varianten in runder bzw. eckiger Ausfüh­rung. Die Auslässe der verschiedenen Varianten sind entweder für Zu- oder Abluft oder aber als Kombiaus­lass sowohl für Zu- und Abluft einsetzbar.

Besonders überzeugen können die neuen COSMO-Deckenluftdurchlässe in der Kombination mit den ebenfalls neuen COSMO-Anschlusskästen. Trotz deren geringer Aufbauhöhe ist es der Produktentwick­lung gelungen, ein Optimum an Luftleistung bei entsprechend geringen Schallwerten zu erreichen.

Die COSMO-Anschlusskästen sind universal für Zu- oder Abluft einsetzbar. Ganz nach dem Motto: „Einer für alles“. Das spart Platz auf der Baustelle und vereinfacht den Bestellprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cosmo-info.de