Mehr Stabilität, weniger Handgriffe, hohe Planungssicherheit: Geberit erweitert sein Sortiment bodenebener Duschen um die neue Geberit CleanFloor30 Duschfläche. In Verbindung mit dem ebenfalls neuen Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschen können Fachhandwerker Duschen schneller, effizienter und sicherer montieren. Das System kombiniert hochwertige Materialien mit präziser Installationstechnik. Es überträgt das bewährte Prinzip der Geberit Vorwandinstallation erstmals von der Wand auf den Boden. Die neue Geberit CleanFloor30 Duschfläche ist ab dem 1. April 2026 verfügbar.

Durchdachte Duschfläche: Geberit CleanFloor30

Die Geberit CleanFloor30 Duschfläche überzeugt durch Funktionalität, einfache Montage und hohen Komfort. Die Mineralwerkstoff-Oberfläche sorgt für Stabilität, Temperaturbeständigkeit und Rutschhemmung (Rutschhemmklasse B). Sie lässt sich einfach sauber halten und reinigen. Kleine Kratzer lassen sich leicht auspolieren. Der integrierte Kammeinsatz im Ablauf schützt zuverlässig vor Verunreinigungen und kann werkzeuglos entnommen werden.

Um die Abdichtung beim Einbau der Duschfläche zu erleichtern, setzt Geberit auch bei der CleanFloor30 auf die bewährte Montagetechnik mit vormontiertem Dichtvlies, die allen Geberit Duschplatzlösungen entscheidende Vorteile verleiht. Das werkseitig aufgebrachte Dichtvlies sorgt für eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen Duschfläche und Baukörper. Es bietet größtmögliche Sicherheit und stellt die klare Trennung der Gewerke zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger sicher. Das reduziert den Abstimmungsbedarf und spart Zeit. Dank hohem Vormontagegrad, flexibler Montagehöhe von 80 bis 250 Millimetern und dem um 360 Grad drehbaren Siphon ist die Geberit CleanFloor30 vielseitig einsetzbar.

Auch optisch setzt die CleanFloor30 Akzente: Ihre samtig-warme Haptik und die matten Oberflächen in den drei Farbvarianten Weiß, Grau und Graphit verleihen jedem Bad eine moderne, hochwertige Note. Die Ablauf-Abdeckung ist in identischer Farbe und Materialausführung gestaltet. Die Duschfläche ist in 25 verschiedenen Größen erhältlich und kann bodeneben installiert werden.

Geberit Duofix Installationsrahmen – jetzt auch horizontal

Der neue Geberit Duofix Installationsrahmen für die Dusche überträgt das bewährte Prinzip der Vorwandinstallation auf den Boden. Er bildet eine präzise ausgerichtete Unterkonstruktion für die CleanFloor30 Duschfläche. Mittlere Abstützungen und definierte Auflagepunkte bewirken eine gleichmäßige Lastverteilung und eine hohe Stabilität.

Die Höhenjustierung gelingt schnell und reibungslos: Alle Einstellpunkte sind von oben zugänglich. Der Siphon lässt sich einfach und stabil in einer definierten Montageposition fixieren. Dadurch wird sichergestellt, dass er mit der Ablaufposition der Duschfläche übereinstimmt. Mit einer geprüften Belastbarkeit von bis zu 300 Kilogramm übertrifft der Rahmen deutlich die Anforderungen der DIN EN 14527. Gleichzeitig sorgt die optimierte Geometrie von Duschfläche und Ablauf für eine hohe und zuverlässige Abflussleistung gemäß DIN EN 274. Das System aus recycelbarem Stahl steht für Langlebigkeit und höchste Präzision. Sollte es nach vielen Jahren intensiver Nutzung doch einmal notwendig werden, steht ein spezielles Reparaturset zur Verfügung. So bleibt die Duschfläche für lange Zeit wie neu.

Systemlösung: Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Duofix

Duschfläche und Installationsrahmen bringen jeweils ihre eigenen Montagevorteile mit. Zusammen bilden sie ein durchdachtes System, das die Installation beschleunigt. Für die Montage werden nur drei Komponenten benötigt: Duschfläche, Installationsrahmen und Installationsset. „Alle drei Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen einen schnellen und sicheren Einbau“, sagt Christian Gebert, Produktmanager Badezimmersysteme bei Geberit.

Klare Übersicht im Sortiment

Um Planern, Installateuren und Endkunden die Orientierung bei den Geberit Duschplatzlösungen zu erleichtern, setzt Geberit 2026 ein neues durchgängiges Namenskonzept um: CleanFloor für bodenebene Duschflächen, CleanLine für Duschrinnen, CleanWall für Wandabläufe und CleanPoint für Punktabläufe. Die ganzheitliche Namenssystematik soll sicherstellen, dass Produkte auf den ersten Blick ihrer Funktion und Position im Bad zugeordnet werden können.