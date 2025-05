Auf der Jahreshauptversammlung der Hansgrohe SE am 15. Mai 2025 wurden zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt. Die Besetzung des Gremiums von Seiten des Mehrheitsaktionärs Masco ändert sich durch das Ausscheiden des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Keith Allman (President und CEO der Masco Corporation), der in Ruhestand tritt. „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Keith Allman für sein über 12 Jahre langes und unermüdliches Engagement im Aufsichtsrat von Hansgrohe“, sagt Klaus F. Jaenecke, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Die seit 1985 bestehende, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Masco hat dazu beigetragen, dass sich die Hansgrohe Group in den vergangenen vier Jahrzehnten sehr gut entwickeln konnte. Dazu hat Keith Allman in seiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats nicht nur mit seiner ausgewiesenen Expertise, sondern auch mit seiner charakterstarken Persönlichkeit maßgeblich beigetragen. Für seinen Ruhestand wünschen wir ihm alles erdenklich Gute.“

Zu seinem Nachfolger wurde Jonathon J. Nudi bestellt. Zum 7. Juli 2025 wird er die Nachfolge von Allman als President & CEO der Masco Corporation antreten. „Mit Jonathon J. Nudi heißen wir einen kompetenten und erfahrenen Vertreter unseres Mehrheitsaktionärs im Hansgrohe Aufsichtsrat willkommen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit ihm“, ergänzt Klaus F. Jaenecke.

Auch bei den Arbeitnehmervertretern ergab sich eine Änderung. Hülya Inciroglu rückt auf Basis der Wahl der Arbeitnehmervertreter vom 26. April 2022 als Mitglied in den Aufsichtsrat nach, da Matthias Dittmann sein Amt als Aufsichtsratsmitglied beendet. „Der Dank des gesamten Aufsichtsrats gilt auch Matthias Dittmann für sein Engagement während der letzten drei Jahre und die konstruktive Zusammenarbeit“, erklärt der Vorsitzende des Hansgrohe Aufsichtsrats, Klaus F. Jaenecke. „Mit Hülya Inciroglu haben wir ein erfahrenes Betriebsratsmitglied für unser Gremium gewonnen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Richard Grohe, Enkel des Firmengründers Hans Grohe und Mitglied des Aufsichtsrats, wurde nach Ablauf seiner Amtszeit erneut durch die Hauptversammlung zum Vertreter der Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH Syngroh in den Aufsichtsrat gewählt. Die weiteren Mitglieder des Hansgrohe Aufsichtsrats bleiben auch unverändert: Klaus F. Jaenecke (Vorsitzender), Jai Shah (Stellvertretender Vorsitzender/Group President, Masco Corporation) sowie Jürgen Nähr (gewählter Arbeitnehmervertreter, Hansgrohe SE).