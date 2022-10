Die Uponor Kamo GmbH aus Ehingen setzt seit Jahrzehnten auf die duale Berufsausbildung. So haben in diesem Herbst wieder zwei Personen ihre Berufsausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann begonnen.

In den Wochen seit Ausbildungsstart konnten die beiden schon Vieles erleben. So arbeiteten sie aktiv in der Produktion mit, um die Produkte im wahrsten Sinne des Wortes „zu begreifen“. Die Veranstaltung „First Step“ bei der IHK Ulm vermittelte rechtliche Inhalte zur Berufsausbildung sowie weitere Grundlagen wie beispielsweise Selbstorganisation. Einführungsveranstaltungen vor Ort am Standort Ehingen rundeten das Programm ab.

Die Uponor Kamo GmbH entwickelt Lösungen im Bereich der Wärme- und Kühlverteilung und legt den Fokus dabei auf Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Hygiene. Am Standort Ehingen/Donau sind ca. 100 Personen tätig.

Neben dem Beruf Industriekaufmann/-frau wird auch zur Fachkraft für Lagerlogistik und zum Fachlagerist (m/w/d) ausgebildet.