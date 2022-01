Pressemeldung

Mit Wirkung zum 03. Januar 2022 hat Jörg Vogeley (52) die Werkleitung des globalen LIXIL Kompetenzstandorts für GROHE Sanitärsysteme in Porta Westfalica übernommen. Er verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Produktions-, Qualitäts- und Projektmanagement und bekleidete in dieser Zeit verschiedene Positionen, unter anderem als Werkleiter und Geschäftsführer. Zuletzt war Jörg Vogeley für mehrere deutsche Standorte des französischen Unternehmens Hutchinson Aerospace verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, Jörg Vogeley als Werkleiter für unseren Standort Porta Westfalica an Bord zu haben. Mit seiner passgenauen Erfahrung bringt er alles mit, um das Werk für weiteres Wachstum auszurichten und als LIXIL Kompetenzstandort für Sanitärsysteme der Marke GROHE weiter zu festigen. Jörg Vogeley übernimmt ein wettbewerbsstarkes und solide aufgestelltes Werk von Peter Brendecke, bei dem wir uns für hervorragende vier Jahre als Werkleiter bedanken möchten,“ kommentiert Jens Harder, Leader Manufacturing Fittings, LIXIL International.

Peter Brendecke (40) wechselt als Leiter Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt für den Bereich Armaturen und Sanitärsysteme in eine Zentralfunktion bei LIXIL International. Somit wird er auch in Zukunft weiterhin Berührungspunkte mit dem Kompetenzstandort in Porta Westfalica haben.

In dem Werk werden jährlich rund 2,1 Millionen Installationssysteme, 3,3 Millionen Betätigungsplatten für Druckspüler und an die 300.000 Selbstschlussarmaturen für das weltweite Produktportfolio der Marke GROHE hergestellt. Am Standort wurden über die vergangenen Jahre mehrere Millionen Euro investiert und zuletzt 35 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Montage und innerbetriebliche Logistik innerhalb der Produktion geschaffen.

„Gemeinsam mit dem Werksführungskreis und den Kolleg:innen in Porta Westfalica freue ich mich sehr, den Standort mit all seinen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Die einzigartige Fertigungstiefe mit ihren effizienten Prozessen bietet für uns beste Voraussetzungen, weiteres Wachstum produktionsseitig zukünftig noch besser zu unterstützen und Kund:innen weltweit noch schneller zu beliefern,“ kommentiert Jörg Vogeley, Werkleiter Porta Westfalica.