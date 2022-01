Pressemeldung

Intelligente Freispülautomatik

Zusätzlich verfügt die Unterputzdusche über die intelligente Freispülautomatik HyPlus zum Ausspülen des Stagnationswassers. Unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers kann sowohl die Kalt- als auch die Warmwasserleitung gespült werden. Damit sichert sie den in der VDI 3810-2 und VDI 6023-3 geforderten, regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch. Mit WimTec PROOF S4 ist so auch bei unzureichender oder gänzlich ausbleibender Nutzung der bestimmungsgemäße Betrieb stets gewährleistet.

Einstellen, Steuern, Auslesen

Als Mitglied der HyPlus-Familie ist die WimTec PROOF S4 kompatibel mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE. Dies ermöglicht das wertgenaue Einstellen und Steuern sämtlicher Funktionen, ohne die Armatur öffnen zu müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation gespeichert werden. Durch die einstellbare Sperrzeit kann festgelegt werden, wann die Freispülung erfolgen darf. So ist sichergestellt, dass beispielsweise die Nachtruhe nicht gestört wird oder während der üblichen Betriebszeiten keine Freispülung durchgeführt wird.

Über 100 Designvarianten

Neben Edelstahl und Chrom ist die Duscharmatur WimTec PROOF S4 in der Ausführung aus Hochdrucklaminat (HPL) ab Lager in Weiß bzw. auf Wunsch in mehr als 100 Sonderdekoren und Oberflächen lieferbar. Mit dem hochwertigen und widerstandsfähigen Material sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Durch die Unterputzausführung sind alle Varianten hygienisch besonders vorteilhaft, denn die Frontplatte bietet kaum Schmutzkanten, ist hermetisch zum Unterputzkasten hin abgedichtet und kann somit besonders effizient und wirksam gereinigt werden.