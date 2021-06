Pressemeldung

Das Duschpaneel WimTec PROOF P7 verfügt sowohl über eine Kopf- als auch über eine Handbrause. Bequem startet der Wasserfluss durch einen sanften Fingertipp auf eine der beiden Sensortasten. Zusatzfunktionen wie Warmlauf, Abschaltautomatik oder Reinigungsstopp sind direkt am Paneel oder in der HyPlus Ausführung bequem mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE aktivierbar. In Kombination mit dem Tablet lassen sich sämtliche Funktionen wertgenau einstellen und gezielt steuern sowie alle Geräteinformationen auslesen und als PDF- oder CSV-Datei mittels Anlagendokumentation ablegen.

Schutz vor Verbrühungenn

Der Thermostatmischer mit 38 °C Warmwasserbegrenzung und 43 °C Temperatursperre bietet zuverlässigen Schutz vor Verbrühungen gemäß EN 1111. Für den Einsatz in Bereichen mit Kindern und betagten Menschen kann damit die Wassertemperatur auf völlig unbedenkliche 38 °C begrenzt werden. In anderen Bereichen lässt sich der Sicherheitsanschlag per Knopfdruck überwinden und auf Wunsch mit bis zu 43 °C duschen – eine Temperatur, die von manchen Menschen bereits als schmerzhaft empfunden wird. Die Abgabe von Wasser mit höheren Temperaturen ist aus Sicherheitsgründen dem Wartungspersonal vorbehalten.

Gezielte Spülung von Warm- und Kaltwasser

Bereits die HyPlus-Version verfügt über die bedarfsgerechte HyPlus-Freispülautomatik. Gerade im Bestand ist immer häufiger festzustellen, dass der Erhalt der Trinkwasserhygiene unterschiedliche Spülmaßnahmen in den Kalt- und Warmwasserleitungen erfordert. In der Produktausführung HyPlus PRO können daher beide Leitungen unabhängig voneinander gezielt freigespült werden, der prozentuelle Kaltwasser-Anteil lässt sich bequem mittels WimTec REMOTE einstellen. Ebenfalls über WimTec REMOTE lassen sich gezielte Zwangsspülungen der Kalt- und Warmwasserleitung auslösen. Dabei bleibt die Sicherheit stets im Fokus: Tritt während einer Warmwasserspülung ein Benützer in den Gefahrenbereich, wird die Spülung sofort abgebrochen und somit eine unbeabsichtigtes Verbrühen verhindert.

Einfache Sanierung

Das Duschpaneel WimTec PROOF P7 passt auf bestehende Anschlüsse und ist in der Batterieversion bestens zur Sanierung im Bestandsobjekt geeignet. Zum Abdecken von Aufputz-Zuleitungen sind dezente Blenden in Form einer Paneelverlängerung erhältlich.

Über 100 Designvarianten

Neben Edelstahl ist das WimTec PROOF P7 in der Ausführung aus Hochdrucklaminat (HPL) ab Lager in Weiß bzw. auf Wunsch in mehr als 100 Sonderdekoren und Oberflächen lieferbar. Mit dem hochwertigen und widerstandsfähigen Material sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Alle Varianten sind hygienisch besonders vorteilhaft, denn sie bieten kaum Schmutzkanten. Darüber hinaus kann die glatte Oberfläche besonders effizient und wirksam gereinigt werden.