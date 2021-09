Pressemeldung

Gewohnte Bedienung und intelligente Freispül-Automatik

Über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung lassen sich die gewünschte Wassertemperatur und Durchflussmenge schnell und einfach einstellen. Damit eignen sich die neuen Armaturen auch besonders für den Einsatz in Bereichen mit älteren Bewohnern. Dennoch können unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers gezielt die Warm- und Kaltwasser-Leitung automatisch gespült werden. Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sichert auch bei den Armaturen mit manueller Betätigung den in der VDI 3810-2 und VDI 6023- 3 geforderten, regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch. Bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde. Erfolgt keine Entnahme, so wird exakt die erforderliche Menge freigespült. Erfolgt eine unzureichende Entnahme durch Benützung und die Menge reicht nicht für den vollständigen Wasseraustausch, so wird die auf den bestimmungsgemäßen Betrieb fehlende Differenzmenge nachgespült. Damit spült sie nur so viel Wasser aus, wie zum Erhalt der Trinkwasserhygiene unbedingt erforderlich ist. Für die intelligente Freispül-Automatik kann die Temperatur direkt in der Armatur mittels Stellschrauben voreingestellt werden.

Gerüstet für den Einsatz in der Klink

In der Ausführung WimTec PROOF E4 Klinik ist die Waschtischarmatur ausgestattet mit einer Rotationskartusche und einem Klinik-Hebel für Ellbogenbetätigung. Damit ist sie eine hygienische und kosteneffektive Lösung für den Einsatz im Gesundheitswesen, da sie trotz manueller Betätigung ein Berühren der Armatur mit der Handfläche nicht erforderlich macht und den hygienegerechten Betrieb sicherstellt.

Geeignet für Küchenspülen und Aufsatzbecken

Die Küchenarmatur WimTec PROOF K4 mit Einhebelmischer und Freispül-Automatik kann auch in Kombination mit Aufsatzwaschbecken eingesetzt werden, da sich das elegant-schlichte Design auch bestens für den Einsatz in Badezimmern eignet.

Als Mitglied der HyPlus-Familie sind die Armaturen kompatibel mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE. Dies ermöglicht das wertgenaue Einstellen und Steuern sämtlicher Funktionen, ohne die Armatur öffnen zu müssen. Detaillierte Geräteinformationen können tagesaktuell ausgelesen und zur Anlagendokumentation gespeichert werden.

Alles in allem vereinen die Armaturenserien WimTec PROOF E4 und WimTec PROOF K4 das Beste aus zwei Welten: Durch die gewohnte Bedienung lassen sich die gewünschte Temperatur und die gewünschte Durchflussmenge im Nu einstellen. Durch die intelligente Freispül-Automatik wird der bestimmungsgemäße Betrieb unabhängig von der gerade stattfindenden tatsächlichen Nutzung in jedem erdenklichen Betriebsszenario zu 100 Prozent sichergestellt.