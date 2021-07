Pressemeldung

Mit den Armaturen der WimTec HPL-Serie passen Sie Waschtisch, Dusche, WC oder Urinal an Ihr einzigartiges Gestaltungskonzept an. Ob extravagante Steinstruktur, rustikale Holzoberflächen oder eine von zahlreichen Farbnuancen - mit einer WimTec Armatur der HPL Serie bringen Sie mehr Individualität in Ihre Sanitärräume.

Widerstandsfähiges Material

Hochdrucklaminat ist besonders robust und unempfindlich gegen Kratzer und Schläge. Das hochwertige Material hält selbst den harten Anforderungen öffentlicher Einrichtungen stand und hat sich seit Jahren bei Arbeitsplatten, Möbeln und Wandverkleidungen bewährt. Die von WimTec eingesetzten Laminate sind nach EN 438-2 geprüft und damit ideal für den öffentlichen Sanitärbereich geeignet.

Fugenlose Hygiene und einfache Reinigung

Durch das thermisch geformte Material bestechen die Duschpaneele mit einer fugenlosen Oberfläche ohne Schmutzkanten und sind dadurch besonders hygienisch. Zudem zeichnet sich das Material durch eine einfache Reinigbarkeit aus und überzeugt mit einer beständig sauberen Optik. Je nach Dekor und Oberfläche sind WimTec Armaturen aus HPL weitgehend unempfindlich gegen Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen.